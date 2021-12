Betis : Nabil Fekir, la superstar victime d'une cabale

La suite après cette publicité

Sous ce titre un peu aguicheur, certes, se cache une véritable polémique de l'autre côté des Pyrénées : Nabil Fekir est pourchassé ! C'est du moins ce qu'estiment les supporters du Betis ainsi que les partenaires et dirigeants du club où évolue le Français. Particulièrement bon depuis le début de la saison, le joueur formé à l'OL est l'un des principaux artisans de l'excellente saison des Verdiblancos, troisièmes au classement à la trêve hivernale. On revoit le Fekir de Lyon, toujours aussi doué avec le cuir entre les pieds, mais pas que, puisqu'il a aussi fait énormément de progrès dans d'autres domaines, comme le jeu sans ballon et les labeurs défensifs.

Clairement, le bon Nabilon fait partie des meilleurs éléments du championnat ibérique. Seulement, ce statut de star n'a pas que des avantages. Et comme beaucoup de joueurs de ce style, à l'image de Lionel Messi et de Neymar à l'époque, ou même de João Félix et de Vinicius Junior pour citer des joueurs d'un calibre un peu moins important, le Français est marqué à la culotte par ses adversaires. D'autant plus qu'il a eu la "malchance" de tomber dans une Liga où le jeu se veut plutôt rude et où il doit faire face à des blocs généralement assez solides. Et ça fait mal...

Le Betis l'a mauvaise

Au total, il est le troisième joueur qui reçoit le plus de fautes de la Liga, avec 2,44 fautes reçues par partie, juste derrière Félix et Depay. Mais surtout, on a la sensation que les rivaux ont carte blanche pour y aller fort avec lui. « C'est une honte de voir comment Fekir est traité car on lui coupe chaque avancée avec la balle », résumait récemment son coach Manuel Pellegrini, suivi par le latéral sévillan Hector Bellerin par exemple : « c'est le joueur qui reçoit le plus de fautes, mais au final c'est lui le méchant. Il faut protéger ce type de joueur ». Si l'ancien d'Arsenal et tous les fans du Betis l'ont mauvaise, c'est aussi parce que derrière, Fekir écope en plus de nombreux cartons jaunes. Il a déjà été averti à sept reprises par les arbitres cette saison, des chiffres inhabituels pour un milieu de terrain offensif.

Signe aussi, de la frustration qu'il peut ressentir lorsqu'il se fait découper - n'ayons pas peur des mots - avec une impunité relative pour les rivaux. De quoi relancer un débat qui avait fait rage en Espagne à l'heure où Neymar évoluait encore du côté du Camp Nou : faut-il protéger les artistes ? Chacun aura son avis, mais force est de constater que les rivaux du Betis n'y vont pas de main morte avec l'international tricolore. Du côté du Benito Villamarin, on a aussi peur que tout ça influence l'avenir du joueur, qui pourrait notamment s'agacer de la situation et rejoindre un championnat où le jeu est moins rugueux, ou du moins, où les joueurs de ballon sont moins exposés aux fautes.

Mais ça n'empêche pas Fekir de briller !

Dans ce contexte pas évident, le numéro 8 de l'écurie andalouse n'a en tout cas jamais été aussi bon depuis son arrivée en Andalousie, il y a deux ans et demi déjà. Tout ce qu'il touche dans la moitié de terrain adverse se transforme en or. Bien entouré par des joueurs comme Sergio Canales ou Juanmi, le buteur qui marche sur l'eau en ce moment, le Français dispose d'une liberté totale, tant sur le plan créatif que positionnel. Résultat, c'est le deuxième joueur qui crée le plus d'occasions du championnat (40 au total). Il totalise cinq buts et quatre passes décisives en vingt rencontres toutes compétitions confondues, avec cinq frappes sur le poteau à signaler également.

Il a donc encore une marge de progression importante, tout comme son équipe, qui semble un sérieux candidat à arracher une place dans les quatre premiers en Espagne. On peut imaginer que son avenir sera étroitement lié à une qualification - ou non - en Ligue des Champions, mais les médias locaux étaient plutôt optimistes à ce sujet ces dernières semaines. La deuxième partie de saison s'annonce passionnante, tant pour Fekir que pour le Betis !