Le Classique PSG-OM classé en alerte maximale

Le Paris Saint-Germain va jouer une semaine décisive pour sa saison. Ce mardi, les Parisiens se déplaceront d’abord à Anfield Road pour tenter d’arracher une victoire afin d’assurer une qualification en quarts de finale de Ligue des Champions. Et ensuite, ils recevront l’Olympique de Marseille pour un Classique qui s’annonce tendu, juste après le choc contre Liverpool, en clôture de la 26e journée de Ligue 1, dimanche soir (20h45).

Et selon les informations de L’Équipe, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) envisage de classer le match au niveau 5, soit le maximum possible. Notamment en raison des «risques graves de troubles à l’ordre public nécessitant des mesures exceptionnelles». Une réunion de sécurité préparatoire en fin de semaine permettra d’affiner le dispositif policier et d’évaluer les risques liés à la rencontre, au Parc des Princes, qui s’annonce sous très haute surveillance.