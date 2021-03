OL-PSG : les notes du match

En clôture de la trentième journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais recevait le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Un choc pour deux équipes prétendantes au titre suprême en fin de saison. Tenus en échec par Reims vendredi dernier (1-1), les Gones voulaient se payer le scalp des Parisiens et rester ainsi dans le sillage du LOSC au classement. Côté PSG, il fallait absolument réagir après la défaite concédée dimanche dernier face au FC Nantes (2-1) au Parc des Princes. Pour cette affiche, Rudi Garcia alignait un 4-3-3 avec le trio Kadewere, Depay, Toko Ekambi en attaque. Mauricio Pochettino optait également pour un 4-3-3 avec le trio Di Maria, Kean et Mbappé en pointe. Neymar démarrait la rencontre sur le banc.

Le PSG se procurait le premier frisson de la rencontre. Mbappé sur la gauche déposait De Sciglio et distillait un bon centre pour Kean qui butait sur Lopes (5e). Logiquement, le champion de France ouvrait le score au quart d'heure de jeu. Sur la droite, Kean provoquait et voyait son centre mal négocié par la défense lyonnaise. Le ballon revenait sur Verratti dont la frappe était repoussée par Lopes. Mbappé qui avait bien suivi emmenait le ballon et ajustait Lopes de près (0-1, 15e).

Les hommes de Pochettino excellaient en contre et Kean bien lancé par Di Maria voyait sa frappe stoppée par Lopes (23e). Le champion de France maîtrisait bien son sujet et réalisait le break à la demi-heure de jeu. Sur la gauche, Kimpembe centrait pour Marquinhos qui remisait de la tête pour Danilo dont la frappe ne laissait aucune chance à Lopes (0-2, 32e). Au retour des vestiaires, le PSG inscrivait le troisième but sur un coup-franc excentré de Di Maria dont le superbe enroulé trompait Lopes (0-3, 47e). L'OL se procurait sa première grosse opportunité du match par Kadewere bien servi par Paqueta. Mais l'ancien Havrais voyait sa frappe magnifiquement repoussée par Navas (51e). Sur la contre attaque, Verratti lançait Mbappé dans la profondeur qui ne laissait aucune chance à Lopes (0-4, 52e). Dans tous les bons coups offensifs parisiens, Mbappé bien lancé par Diallo butait sur Lopes (60e).

Les hommes de Rudi Garcia sortaient la tête de l'eau par Slimani bien décalé par Cornet dont la frappe tendue surprenait Navas (1-4, 62e). Le PSG procédait en contre et Mbappé combinait avec Di Maria avant de voir sa frappe enroulée bien repoussée par Lopes (68e). En fin de match, l'OL réduisait le score sur une belle ouverture de Cherki pour Cornet qui trompait Navas (2-4, 81e). Boostés par cette réduction du score, les Lyonnais partaient à l'assaut des buts parisiens et Slimani de la tête butait sur un Navas héroïque (83e). Avec ce vingtième succès de la saison, le Paris Saint-Germain s'emparait de la tête du championnat avec une meilleure différence de buts par rapport au LOSC.

L'homme du match : Mbappé (9) : aligné sur la gauche de l'attaque parisienne au coup d'envoi, l'attaquant français s'est vite distingué en déposant De Sciglio et en distillant un excellent centre pour Kean (5e). Le buteur parisien opportuniste profite d'une frappe de Verratti repoussée par Lopes, pour ouvrir le score de près (0-1, 15e). L'international tricolore est impliqué sur le deuxième but avec son décalage pour Kimpembe (0-2, 32e). Le champion du monde 2018 intenable ce soir, profite d'un excellent ballon en profondeur de Verratti pour ajuster tranquillement Lopes (0-4, 52e). En feu ce soir, l'ancien Monégasque toujours aussi dangereux par ses appels aurait pu s'offrir un triplé sur une passe de Di Maria mais Lopes est resté vigilant (68e). Remplacé à la 70e par Neymar qui n'a pas apporté grand chose à son entrée.

Lopes (2,5) : prestation compliquée pour le portier portugais quoi doit s’incliner tôt dans le match face à Mbappé (15e) alors qu’il avait été héroïque contre Kean quelques minutes auparavant (5e). Il peut difficilement sauver les siens face à Danilo Pereira sur le second but du PSG. Au retour des vestiaires, il est battu par Di Maria sur coup franc (47e), et par Mbappé en un contre un sur le quatrième but (52e). Comme souvent face au PSG, il encaisse de nombreux buts.

De Sciglio (2) : préféré à Léo Dubois dans le couloir droit, l’Italien est souvent en difficulté face aux flèches parisiennes et notamment Mbappé qui est en face de lui. En seconde période il prend la place de Cornet qui monte d’un cran pour l’occasion. Il se retrouve alors face à Di Maria et continue de souffrir, et d’être en retard. Contrairement à Cornet, il n'apporte même pas du soutien offensivement.

Marcelo (2) : le défenseur brésilien a souffert ce soir, notamment face à Mbappé et Kean. Il peut faire mieux sur l’ouverture du score de l’international français (15e) où il loupe sa relance et remet le ballon en jeu au lieu de dégager. Quelques minutes avant, il était déjà à l’agonie face au champion du Monde français sur un débordement de ce dernier.

Denayer (3) : match difficile pour l’arrière belge malgré qu’il ne soit pas directement impliqué sur les buts parisiens. Souvent dépassé par la vitesse de jeu parisien, pas toujours impérial dans les airs ni dans sa lecture du jeu, il n’a pas été le patron tant attendu ce soir et sa défense aura coulé tôt dans la rencontre. Remplacé par Diomandé (77e).

Cornet () : de retour dans le onze de départ en position de latéral gauche, l’Ivoirien montre qu’il n’est pas toujours à l’aise défensivement sur l’ouverture du score de Mbappé (5e) où il manque d’agressivité devant Kean. Il est également impliqué sur le but de Di Maria car c’est lui qui fait faute sur l’Argentin et qui lui donne le coup franc. En seconde période il monte d’un cran après l’entrée de Dubois et le repositionnement de De Sciglio dans le couloir gauche et il montre directement de belles choses offensivement comme sur le but de Slimani (62e) où il combine bien avec l’Algérien en lui délivrant une passe décisive. Il inscrit même un but à la 82e minute sur un super service de Cherki.

Paqueta (4) : de bonnes intentions offensives de la part de l’ex Rossoneri qui s’est beaucoup projeté dans cette rencontre. Malheureusement pour lui son équipe n’a pas eu assez de fois le ballon pour tenter de maîtriser le match et de déployer du jeu. Il a tenté sa chance une fois en première période mais sa frappe, trop molle, n’a pas réussi à inquiéter le portier costaricien du PSG (6e).

Mendes (3,5) : rencontre frustrante pour l’ancien joueur du LOSC ce soir. Pas forcément mauvais en première période, il est intéressant quand il se tourne vers l’avant et comme Caqueret son pressing est intelligent mais il est dépassé par l’intensité parisienne. En seconde période il est rapidement remplacé par Guimaraes (56e) et ne peut pas monter en puissance comme il l'aurait surement souhaité.

Caqueret (4,5) : tout au long du match, le jeune milieu lyonnais a montré de l’envie et de l’intelligence dans son pressing. Toujours tourné vers l’avant, il a montré de belles choses offensivement et défensivement en remportant de nombreux duels dans l’entrejeu. Entreprenant et souvent porté vers le but adverse, il n'est pas assez aidé par ses coéquipiers et les Parisiens auront été trop forts et trop biens dans leur match pour que les joueurs de Rudi Garcia puissent espérer quelque chose.

Kadewere (3) : en première période, l’attaquant zimbabwéen est éteint par Abdou Diallo dans le couloir et ne peut se montrer avec si peu de ballons touchés (15). En seconde période il ne peut pas vraiment s’exprimer comme il le veut parce qu’il est remplacé par Dubois (56e) après le quatrième but parisien.

Depay (4) : le capitaine lyonnais a été le joueur offensif de l’OL le plus en vue et le plus dangereux en première période. Le seul attaquant a avoir tenté sa chance avec une frappe cadrée. Il tente d’être dangereux et de gérer le jeu offensif lyonnais mais Rudi Garcia en décide autrement et le fait sortir à la 55e minute pour stopper l’hémorragie. Match frustrant pour l’international néerlandais. Slimani le remplace (56e) et a été très bon avec ce but (62e) et cette grosse occasion à la 83e minute de la tête.