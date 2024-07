Euro 2024, Angleterre : Gareth Southgate a fait taire toutes les critiques !

«It’s Coming Home ?» Le refrain éternel des Anglais à chaque fois que la sélection est en lice pour la victoire n’a pas été entendu si souvent lors de cet Euro 2024 et pourtant les Three Lions sont bien en finale. La faute sûrement à un parcours assez mitigé de l’équipe de Gareth Southgate et des désillusions passés. Battue de peu à Wembley en 2021 par l’Italie (1-1, 3-2 aux tirs au but) lors de l’Euro 2020, l’Angleterre avait échoué contre la France (2-1) en quart de finale de la Coupe du monde 2022. Des désillusions récentes pour les Anglais qui arrivaient avec de grandes ambitions pour l’Euro 2024 en Allemagne. Dans une poule pourtant facile avec la Serbie, le Danemark et la Slovénie, l’Angleterre a déçu malgré la première place. Avec une victoire, deux nuls et seulement cinq points pour 2 buts inscrits, les comptes n’étaient clairement pas bons et les critiques sont arrivées.

L’aventure aurait même pu s’achever sans un retourné héroïque de Jude Bellingham contre la Slovaquie en 1/8e de finale permettant d’arracher les prolongations avant qu’Harry Kane offre une victoire 2-1. En quart de finale face à la Suisse, l’Angleterre a de nouveau su passer dans un trou de souris avec un match nul 1-1 et une meilleure maîtrise des émotions lors de la séance des tirs au but (5-3). Demi-finalistes sans convaincre, Gareth Southgate et ses ouailles étaient de nouveau pointés du doigt par les observateurs. Ce mercredi, la demi-finale face aux Pays-Bas était donc le moment idéal pour les Three Lions afin de se réveiller et de montrer leur ambition. Un but précoce de Xavi Simons (7e)

a laissé place aux doutes, mais Harry Kane a su arracher l’égalisation sur penalty (18e). Pourtant, l’Angleterre ne parvenait pas à inscrire ce deuxième but. Si en fin de match, Bukayo Saka s’est vu signaler hors-jeu au moment de conclure (79e), les changements de Gareth Southgate à ce moment-là ont fait la différence. Sortant les deux titulaires indiscutables Harry Kane et Phil Foden, il résolvait l’équation puisque Cole Palmer permettait à Ollie Watkins d’arracher la victoire 2-1 à la 90e minute.

Tout le monde s’enflamme pour Gareth Soutghate

Un coaching payant de la part de Gareth Southgate qui vient étoffer son bilan qui est d’une 4e place à la Coupe du monde 2018, une finale de l’Euro 2020, un quart de finale de la Coupe du monde 2022 et donc à minima une finale lors de l’Euro 2024. D’ailleurs dans cette compétition, il compte 8 victoires et 5 matches nuls pour 0 défaite même si le score de parité contre l’Italie lui a empêché de remporter l’Euro 2020 avec la séance de tirs au but (3-2). Souvent contesté au pays, Gareth Southgate est vu avec Ollie Watkins comme le héros de la soirée du côté de la Perfide Albion. «Angleterre - Pays-Bas : le but d’Ollie Watkins fait taire les détracteurs de Southgate ! Où sont-ils maintenant ? Les ennemis de Southgate ? Les provocateurs de l’Angleterre ? Les commentateurs de salon qui disaient que cette équipe et son manager étaient condamnés et trop ennuyeux ?», a notamment écrit The Times dans ses colonnes. «L’Angleterre a réalisé sa meilleure performance de l’Euro 2024 en dominant les Pays-Bas pendant 45 minutes, avant que Gareth Southgate ne soit récompensé pour avoir lancé les dés sur Ollie Watkins et Cole Palmer depuis le banc», écrit de son côté The Telegraph.

«Je suis ravi pour Southgate. Nous avons tous douté de lui lors de ce tournoi, mais il nous a permis d’accéder à une nouvelle finale et je pense que nous allons gagner dimanche», a notamment déclaré le célèbre présentateur TV Piers Morgan. Ancien joueur de Tottenham et désormais consultant, Jamie O’Hara s’est aussi exclamé sur les réseaux sociaux : «Southgate, vous êtes une légende. C’est la première fois que vous avez été proactif dans un match important et cela a payé pour vous, les remplaçants étaient en plein essor, criaient pour Watkins et il l’a fait, maintenant vous obtenez tout le crédit que vous méritez.» Consultant pour Sky Sports, Roy Keane a lui aussi été dithyrambique envers le coach anglais : «il a fait un travail brillant depuis le premier jour. Il a créé un environnement dans lequel les joueurs peuvent sortir et s’exprimer, il y a eu un peu de chance, mais nous en avons tous besoin. Il a pris de grandes décisions avant ce tournoi, avec Grealish et Rashford … mais il doit y aller et le terminer maintenant. Ses statistiques sont fantastiques et s’il peut remporter le trophée à la fin, ce sera incroyable pour lui.»

Des hommages multiples envers Gareth Southgate qui n’a pas pu contenir sa joie après la rencontre. Il a voulu mettre en avant la meilleure prestation de son équipe dans la compétition : j«e pense que c’est la plus belle performance de l’année. La façon dont nous avons joué, c’était un match compliqué, nous avons dû constamment changer de défense. La fin est si spéciale pour l’équipe. Parfois, les remplaçants peuvent fonctionner de cette façon, le plus important, c’est que chaque membre de l’équipe soit prêt à entrer en jeu. J’ai passé beaucoup de temps avec les joueurs et leur attitude a été exemplaire. Nous avons senti que nous avions perdu un peu d’énergie, nous avons senti que nous perdions un peu de pression. Ollie peut bien presser et faire ces courses derrière. Nous avons également eu le tir de Phil repoussé sur la ligne, un but refusé. Nous l’avons mérité ce soir.» Désormais le plus dur se présente pour Gareth Southgate et ses hommes avec la finale ce dimanche contre l’Espagne …