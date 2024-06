Euro 2024 : la presse anglaise allume Gareth Southgate

C’est une prestation qui n’a pas du tout aidé à apaiser les crispations autour de lui. Ce jeudi, l’Angleterre n’a pu faire mieux qu’un triste match nul face au Danemark. Au-delà du résultat, c’est surtout la manière et le visage affiché par les Three Lions qui a inquiété. Dans une rencontre d’un ennui mortel, la formation anglaise n’a jamais su emballer la rencontre, n’a jamais su prendre le meilleur sur son adversaire ou même créer des occasions. Il a fallu attendre une bourde de la défense danoise pour voir Harry Kane, de manière assez chanceuse, ouvrir le score. C’est tout. Pour le reste, rien à signaler. Et cela a du mal à passer en Angleterre surtout, car l’équipe de Gareth Southgate dispose d’un des effectifs les plus impressionnants de cet Euro 2024.

Mais les noms ne font pas tout et les joueurs semblent assez perdus sur le terrain à l’image d’un Trent Alexander-Arnold, positionné dans le coeur du jeu, et souvent dans le mauvais tempo. Alors forcément, ce vendredi matin les tabloïds anglais allument à tout-va le sélectionneur. «L’Angleterre est au bord de la crise et Gareth Southgate semble dépourvu de solutions » titre The Telegraph avant d’enchaîner. «Au bord de la crise à la fin de l’ère Gareth Southgate : une équipe qui trébuche dans les phases de groupes, en manque d’inspiration et empire encore, avec ce fort sentiment qu’elle sera une proie facile pour le premier grand adversaire qu’elle rencontrera.»

Des choix douteux

Conscient de ce qui l’attendait après la rencontre, Gareth Southgate n’a pas hésité à assumer ses responsabilités après la rencontre. «Nous savons que le niveau doit être plus élevé et peut être plus élevé. Le plus important est peut-être que nous devons accepter l’environnement qui nous entoure. Nous sommes un peu en retard et, en fin de compte, c’est ma responsabilité. Je suis le gérant. Pour réaliser des choses extraordinaires, il faut traverser des moments difficiles», déclarait-il pendant que son capitaine Harry Kane avouait ne pas comprendre réellement les consignes de son coach. «Je pense que nous commençons bien les matchs, mais lorsque les équipes attaquent plus profondément, nous ne savons pas trop comment mettre la pression et qui va y aller». En Angleterre, les anciennes légendes de la sélection n’ont pas tardé non plus à s’attaquer à Southgate et pointer du doigt le niveau de la sélection. C’est notamment le cas d’Alan Shearer.

«Vous voyez les joueurs là-bas… Phil Foden et ce qu’il a fait toute la saison pour Manchester City, Jude Bellingham apparaissant lors du premier match et pas tellement ce soir, John Stones et ce que nous l’avons vu faire en club. Il y a bien plus à tirer de ces joueurs que ce qu’il obtient actuellement (…) En vérité, le Danemark était la meilleure équipe et méritait de gagner. Il s’agit d’un tournoi de football et il est de notre devoir de disséquer ce qui n’a pas fonctionné et il y a de nombreuses choses à examiner là-bas. Par où commencer ? Pas d’énergie, pas de ruse.» Même son de cloche pour Roy Keane. «Il y a quelque chose qui ne va pas avec l’équilibre de l’équipe. Bellingham agite les bras. C’est un gros test pour Gareth. On dirait qu’il réfléchit trop. Courage et bravoure, nous ne le voyons pas vraiment dans son équipe.» De son côté, Phil Neville est encore plus dur. «C’est la première fois que je sens qu’il est en conflit avec cet embarras de richesse (ndlr : de l’effectif). Cela lui pose encore plus de problèmes. Quelque chose doit changer ici. Cela va mal se terminer, son équipe ne joue pas bien.» Le climat autour de la sélection anglaise est tendue et Gareth Southgate, déjà sur la sellette, va vite devoir proposer mieux…