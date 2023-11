Willy Sagnol raconte l’importance de Carlo Ancelotti dans son développement

Riche d’une carrière de joueur auréolée de succès, Willy Sagnol s’est rapidement tourné vers une carrière d’entraîneur. Actuellement sélectionneur de la Géorgie, le natif de Saint-Etienne est également passé par les bancs de l’équipe de France espoirs et des Girondins de Bordeaux dans l’Hexagone. Moins connu du grand public, son passage en tant qu’adjoint de Carlo Ancelotti au Bayern Munich en 2017. Pourtant, interrogé par nos soins, l’ancien défenseur droit a raconté tous les bienfaits de son retour en Bavière et son apprentissage aux côtés de l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire.

Alors qu’il a même coaché le Bayern à l’occasion d’une rencontre, Sagnol est revenu sur cette expérience enrichissante : «Les gens autour de moi savent que les quelques mois que j’ai passés avec Carlo Ancelotti, au Bayern, ont valu toutes les formations et les expériences du monde. Il m’a complètement ouvert ses portes sur sa façon de travailler, d’être, de faire. Oui ça m’a beaucoup changé, et en bien. Surtout au niveau de mon approche même du métier d’entraîneur. Carlo (Ancelotti) avait toujours une phrase que j’ai d’ailleurs en tête presque au quotidien. Il me disait sans cesse 'garde ton énergie sur les choses que tu peux changer. Sur le reste, n’en dépense même pas 1%'. Il m’a beaucoup aidé sur l’idée de mettre ses compétences au service de ce qu’on est en mesure de changer. Et après, forcément, le fait de l’avoir côtoyé au quotidien, de travailler avec les joueurs, d’être sur le terrain, ça m’a forcément influencé.»