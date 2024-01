CAN 2023, Algérie : l’explication de Riyad Mahrez sur son niveau

Ce samedi, l’Algérie a encore été accrochée par le Burkina Faso (2-2) et n’a que deux points au compteur dans son groupe avant d’affronter la Mauritanie. Dans ce match, comme lors de la première rencontre, Riyad Mahrez a déçu et ne s’est pas montré dangereux une seule fois. L’ailier d’Al-Ahli a d’ailleurs été remplacé à la 70e par Djamel Belmadi. Preuve qu’il n’est pas encore à son meilleur niveau.

Depuis quelques jours, les supporters algériens critiquent presque logiquement le niveau de performance de leur star. Et au micro de Canal+ Afrique, Mahrez a tenu à faire passer un message. «Moi, je suis là, je suis à l’image de l’équipe, vous connaissez l’Afrique, ce n’est pas : vas-y viens et je dribble 4 joueurs, vous l’avez dit, je suis Riyad Mahrez, c’est sûr qu’on me surveille plus que mes coéquipiers. Mais on est là et au prochain match, je vais marquer», a-t-il lancé avant de poursuivre au micro de BeIN Sports cette fois ci. « On est sur le bon chemin. On écoute pas ce qui se dit. Toutes les personnes qui parlent et qui croient qu’on doit gagner tous nos matches 3-0 et qui restent derrière leur téléphone et leur ordinateur… Franchement, on écoute pas ça du tout. On se concentre sur le terrain. On le fera tout seul, sans l’aide de personne. »