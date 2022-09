Brésil - Tunisie : les compositions probables

La suite après cette publicité

Une soirée spéciale. Voilà ce qui attend le Parc des Princes et ses spectateurs, ce mardi soir. Dans le cadre d'une rencontre amicale, destinée à peaufiner les préparatifs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre prochain), le Brésil - qui poursuit sa tournée en France - et la Tunisie vont croiser le fer du côté de la Porte de Saint-Cloud (coup d'envoi prévu à 20h30, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato).

L'occasion, pour les supporters du PSG, de voir leurs chouchous Neymar et Marquinhos évoluer dans leur antre habituel, mais aussi de revoir leur ancien capitaine, Thiago Silva, à nouveau fouler son terrain de jeu d'antan. Enfin, la nombreuse communauté tunisienne présente en France aura l'occasion de voir les Aigles de Carthage évoluer dans l'Hexagone, qui plus est face à l'une des nations les plus réputées au monde.

Les stars du PSG attendues

Pour cette belle affiche au Parc, Tite ne devrait pas faire beaucoup tourner après le succès tranquille de la Canarinha contre le Ghana (3-0) vendredi, au stade Océane du Havre. Les Madrilènes Éder Militão et Vinicius Junior devraient ainsi laisser leur place à Danilo et Fred dans le 4-3-3 du Brésil. Alisson gardera les cages de la Seleção et sera protégé par une défense composée de Danilo, Marquinhos, Thiago Silva et Alex Telles. Casemiro, Fred et Lucas Paqueta composeront eux l'entrejeu, Raphinha et Neymar prenant les ailes. Richarlison sera chargé d'animer le front de l'attaque en pointe.

Du côté de la Tunisie, Jalel Kadri devrait lui aussi disposer son équipe en 4-3-3 dans le stade du PSG. La charnière centrale Bilel Ifa - Montassar Talbi sera entourée par Hamza Mathlouthi et Ali Maaloul sur les côtés, Bechir Ben Said prenant lui place dans les buts. Ellyes Skhiri, Ferjani Sassi et Aïssa Laïdouni composeront le milieu de terrain à trois et devront alimenter le trio offensif Saîf-Eddine Khaoui-Taha Yassine Khenissi-Wahbi Khazri aux avant-postes. La Tunisie, qui sort d'une courte victoire face aux Comores (1-0) jeudi, entend bien montrer face aux Auriverdes qu'elle a les armes pour embêter la France, qu'elle affrontera au Mondial 2022 dans le groupe D.