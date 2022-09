Amical : le Brésil écrase le Ghana

En tournée en France pour cette trêve internationale, la dernière avant la Coupe du monde, le Brésil affrontait le Ghana ce vendredi soir. Un bon test face à une équipe africaine pour la Seleção qui rencontrera le Cameroun dans son groupe. Pour les Ghanéens, c'était aussi l'occasion de se confronter à un prétendant sérieux au titre dans cette compétition. D'ailleurs, Tite décidait d'aligner l'artillerie lourde avec la présence de Neymar, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison ou encore Paquetá devant. Rien que ça. Côté Ghana, le nouveau sélectionneur Otto Addo titularisait du beau monde avec les frères Ayew, Partey, Kudus ou encore Sulemana. À noter qu'Inaki Williams, nouveau ghanéen, débutait sur le banc.

Très vite dans cette rencontre, le Brésil prenait le contrôle du jeu et asphyxiait une équipe du Ghana rapidement en difficulté. Il n'a d'ailleurs pas fallu très longtemps à la Seleção pour montrer la classe d'écart entre les deux équipes. Après plusieurs occasions franches, les coéquipiers de Neymar ouvraient le score très logiquement grâce à une belle tête sur corner de Marquinhos (10e). Dominateurs, les Brésiliens faisaient le break puis assommaient le Ghana en même pas 30 minutes. C'est l'attaquant de Tottenham, Richarlison qui s'offrait un doublé dont une belle frappe à l'entrée de la surface (28e, 40e).

Le Brésil toujours en forme

Au retour des vestiaires, le Brésil levait tranquillement le pied et gérait son avance. Le Ghana en profitait pour se montrer dangereux pour la première fois du match grâce à André Ayew. L'ancien de l'OM voyait sa tête taper la barre transversale d'Alisson. À l'heure de jeu, Tite décidait de faire quelques changements et illustrait l'effectif XXL du Brésil. Antony remplaçait Vinicius, Fabinho entrait à la place de Casemiro, Rodrygo Goes entrait à la place de Raphinha. De quoi aussi casser un peu le rythme de cette rencontre, car par la suite, il ne s'est rien passé.

Toujours sur le terrain, Neymar s'essayait bien à quelques numéros en solitaire, mais sans succès. Le Brésil s'offre une belle victoire face à une équipe ghanéenne peu rassurante, il faut l'avouer. La Seleção reste sur 6 victoires de suite et tentera de confirmer sa bonne forme des derniers mois face à la Tunisie mardi prochain. Le Ghana devrait faire beaucoup mieux et se rassurer face au Nicaragua. Mais à quelques semaines du Mondial, les signaux ne sont pas bons