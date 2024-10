RB Leipzig - Liverpool: les compositions officielles

Le RB Leipzig reçoit Liverpool ce mercredi à 21h00 à la Red Bull Arena, dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Champions. Leipzig s’organise en 4-4-2 avec Gulácsi aux cages. En défense, on retrouve Geertruida, Orban, Lukeba et Henrichs. Haidara et Vermeeren sont au milieu de terrain. Et enfin, Nusa, Šeško, Openda et Simons vont animer l’attaque de Leipzig.

Les Reds s’articulent également en 4-3-3 avec aux cages Kelleher. En défense, on retrouve Tsimikas, Van Dijk, Konaté et Alexander-Arnold. Mac Allister, Gravenberch et Szoboszlai sont au milieu de terrain. Et enfin, Gakpo, Núñez et Salah vont animer l’attaque de Liverpool.

Les compositions:

RB Leipzig: Gulácsi - Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs - Nusa, Haidara, Vermeeren, Simons - Šeško, Openda

Liverpool: Kelleher - Tsimikas, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold - Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai - Gakpo, Núñez, Salah