La France dévoile une improbable liste des Bleuets pour le Mondial U20 !

Tous les deux ans, la FIFA organise la Coupe du Monde U20. Annulée en 2021 en raison de la crise sanitaire, la compétition fera son grand retour dans moins de deux semaines. Et alors qu’elle devait se dérouler en Indonésie (qui devait déjà l’organiser en 2021), la FIFA a finalement décidé de l’attribuer à l’Argentine à la dernière minute en raison des protestations qui avaient éclaté à Jakarta, contre la présence d’Israël à cette compétition. Cela avait amené à l’annulation du tirage au sort. Mais après les polémiques, place au terrain puisque les différentes fédérations dévoilent leur liste pour la prestigieuse compétition.

Mais cette année, le Mondial U20 a une particularité. Avec l’allongement de la saison en raison de la Coupe du Monde au Qatar, la compétition se déroulera en pleine fin de saison. Elle débutera le 20 mai et se terminera le 11 juin 2023, là où les clubs joueront encore le championnat avec des enjeux importants que ce soit un maintien, une qualification en Coupe d’Europe ou un titre. Ajoutez à cela le fait que ce Mondial U20, bien qu’organisé par la FIFA, ne soit pas une date FIFA, et vous obtenez des clubs qui ont le droit de bloquer leur joueur sans risquer une sanction. Et avec l’équipe de France, la liste dévoilée par Landry Chauvin est loin d’une équipe type. Comme cela avait déjà été le cas lors des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo, les clubs ont refusé de laisser partir leurs meilleurs joueurs.

Près de 30 joueurs bloqués

Résultat, l’ancien coach du FC Nantes a dû composer avec une liste totalement remaniée avec des joueurs pour la plupart assez méconnus du grand public. Certains clubs ont tout de même joué le jeu comme le LOSC, qui a laissé Alan Virginius ou encore Troyes, qui a laissé Wilson Odobert disputé la compétition. D’autres joueurs vont profiter de ce tournoi planétaire pour essayer de montrer leur talent comme par exemple l’espoir de l’AS Monaco Malamine Efekele, brillant avec les U19. Mais au total, ce sont presque 30 joueurs qui ont été bloqués par leurs clubs respectifs pour la compétition.

Les Bleuets, sans un refus des clubs, auraient pu se présenter avec Matthis Abline (Auxerre), Isaak Touré (Auxerre), Ayman Kari (Lorient), Malo Gusto (OL), Saël Kumbedi (OL), Eliesse Ben Seghir (Monaco), Elye Wahi (Montpellier), El Chadaille Bitshiabu (PSG), Désiré Doué (Rennes), Lesley Ugochukwu (Rennes), Ismaël Doukouré (Strasbourg), Junior Mwanga (Bordeaux), Mathys Tel (Rennes), Lucas Gourna-Douath (Salzbourg) ou encore Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad). De quoi montrer le potentiel de l’équipe. Si pour certains, le choix du club parait assez logique, pour d’autres cela peut être étonnant. C’est notamment le cas du jeune du Paris FC Yoan Kore (2004), qui avait été appelé par Landry Chauvin. Mais son club a refusé de le laisser partir pour jouer avec la réserve menacée de relégation en R1… Les Bleuets disputeront leur premier match le lundi 22 mai face à la Corée du Sud avant d’affronter la Gambie (jeudi 25 mai) puis le Honduras (dimanche 28 mai).

