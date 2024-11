Le but dingue de Bordeaux en National 2

Ce samedi soir, les Girondins de Bordeaux affrontent Saint-Malo, leader de National 2. Une rencontre importante pour les Bordelais qui peuvent se rapprocher de la tête en cas de victoire. Mais ce n’est pas chose aisée puisqu’avant la pause, Saint-Malo ouvrait le score.

Mais au retour des vestiaires, les Bordelais ont réussi à égaliser grâce à l’ailier Soufiane Bahassa. Ce dernier a tenté un lob de plus de 40 mètres qui a fini sa course au fond des filets. Un but de grande classe et très important puisqu’il a permis à son équipe de revenir dans la partie.