PSG - Reims : la fierté de Yunis Abdelhamid

Le Stade de Reims poursuit sa belle série (13 matchs sans défaite) avec un résultat de prestige. Ce dimanche, pour le dernier match comptant pour la 20e journée de Ligue 1, les hommes de Will Still ont arraché le match nul sur la pelouse du PSG (1-1), grâce à un but de Folarin Balogun dans les dernières secondes de cette affiche. De quoi rendre fier le capitaine visiteur, Yunis Abdelhamid, au micro de Prime Video.

La suite après cette publicité

« On a fait beaucoup d’efforts, on a été récompensé, on a cette joie parce que c’était dur, on connait leur qualité. On voulait garder notre série, on a fait beaucoup d’efforts, on finit en boitant, mais c’est pas grave. On a plus d’occasions, après, on n’est pas efficaces. On défend bien. Sur leur transition, c’est nous qui leur avons donné l’opportunité en perdant la balle très haut. Il fallait commencer fort, ils nous ont surpris d’entrée, mais pas grave, ça fait partie du jeu, on a continué à jouer, on a pressé haut. Ils ont pris un rouge, ça nous a facilité. Peu importe le résultat, on voulait sortir sans regrets. On a été récompensé donc on est contents. »

À lire

PSG : Gianluigi Donnarumma envoie un message fort après le nul concédé