Nice : Didier Digard répond à l’affaire Galtier

La conférence de presse précédant le quart de finale aller de Ligue Europa Conference entre Bâle et Nice ne devait pas forcément attirer les foules. Mais depuis que l’affaire Galtier a éclaté, les médias se sont donné rendez-vous pour interroger le coach de l’OGC Nice, Didier Digard, sur ce scandale. Même si Galtier n’est plus au Gym, cet événement peut-il perturber le rendez-vous européen des Aiglons ?

Interrogé, Digard a indiqué avoir déjà abordé le sujet avec ses hommes. « C’est déjà fait et je n’ai aucune crainte que ça perturbe le groupe. On est uni, il n’y a aucune faille entre les joueurs et le staff. C’est une armée. Je n’ai aucune crainte sur l’état d’esprit, il n’y a rien qui va nous perturber. Personne ne nous fera penser à autre chose », a-t-il confié.

