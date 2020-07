Dimanche dernier, Alain Migliaccio, conseiller de Laurent Blanc, estimait à 90% les possibilités de revoir l'ex-entraîneur du PSG à la tête d'un club cet été. « Là, ça lui manque. Il a eu une proposition de Chine mais ce n’est pas une question d’argent. Ce n’est pas non plus un homme de coups comme Mourinho. Il veut un projet qui lui convienne avec des gens sérieux », ajoutait-il. Et depuis, quelques pistes sont apparues.

Si la rumeur d'un départ vers la Turquie revient de façon régulière, l'option Valence a pris de l'ampleur ces derniers jours. Le club espagnol se cherche un coach pour la saison prochaine, et compte bien procéder à une énorme révolution dans son effectif. Mais voilà qu'une nouvelle piste, toujours en Espagne, est apparue. Et pas des moindres, puisque selon Mundo Deportivo, le Français a été proposé au FC Barcelone.

Les élections présidentielles de 2021, le grand risque pour Blanc

L'avenir de Quique Setién au FC Barcelone est, pour le moins, incertain. Les dirigeants catalans risquent ainsi de devoir se trouver un nouveau coach dans les prochaines semaines. Et le nom de Laurent Blanc a été proposé au FC Barcelone. Jorge Mendes, avec qui il travaille, est ainsi très proche de la direction catalane, et son nom a donc circulé sur les bureaux de l'état-major catalan.

Si le journal ne précise pas vraiment si le deuxième de la Liga va soumettre une offre au Français, il précise tout de même qu'une négociation avec lui ne serait pas facile. Effectivement, des élections auront lieu en fin de saison à Barcelone, et le futur président du club blaugrana viendra probablement avec un nouvel entraîneur. Le nom de Xavi Hernandez revient ainsi de façon récurrente. Il semble difficile d'envisager l'ancien du PSG accepter le poste sachant qu'il a beaucoup de possibilités d'être mis à la porte après une saison. Affaire à suivre...