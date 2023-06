Le Bayern Munich sur le point d’enrôler deux recrues pour 100 M€

La suite après cette publicité

Hasan Salihamidžić et Oliver Kahn partis après l’obtention du titre de Champion d’Allemagne, le Bayern Munich prépare sa révolution. Ces dernières semaines, la presse allemande évoquait un nombre de départs importants chez le Rekordmeister avec notamment celui de Lucas Hernandez, bien proche du Paris Saint-Germain et de Benjamin Pavard, désireux de voir d’autres horizons. Au-delà des Français, on apprenait aussi que Sadio Mané, Leroy Sané et Serge Gnabry n’étaient pas assurés à 100% de rester en Bavière.

Mais maintenant, Thomas Tuchel souhaite retravailler son effectif et deux joueurs ciblés sont de plus en plus proches de rejoindre le Bayern Munich. Le premier pourrait être un très joli coup réalisé par les Bavarois avec l’arrivée de Declan Rice (24 ans). Ciblé par Manchester United et Arsenal, le milieu de terrain des Hammers est apprécié par Thomas Tuchel, qui a déjà appelé le joueur. Sky Sports Allemagne annonçait déjà que le club allemand était prêt à lâcher 100 millions d’euros pour le faire venir, mais il y a maintenant d’autres détails.

Le Bayern Munich a pris de l’avance pour doubler la concurrence

Le média allemand annonce qu’il y a eu une réunion à Londres entre l’entourage du joueur et le Bayern Munich qui se serait très bien déroulée. Le joueur s’imaginerait bien déménager à Munich pour poursuivre sa carrière. Un grand pas de la part du Bayern, alors que les cadors anglais étaient sur le dossier depuis longtemps. Mais ce n’est pas tout, puisqu’en plus d’un milieu de terrain, le FCB est également proche d’enrôler un latéral gauche cet été.

Toujours selon Sky Sports, le Bayern Munich est très proche de trouver un accord pour Raphaël Guerreiro (29 ans). Le Portugais a annoncé son départ du Borussia Dortmund après avoir refusé de prolonger avec le BVB, après 7 ans chez les Jaune et Noir. Karl-Heinz Rummenigge, nommé mardi au conseil de surveillance de Munich, et Thomas Tuchel - qui a déjà travaillé avec lui lors de son passage à Dortmund - aimeraient voir Guerreiro rejoindre les rangs du club munichois.