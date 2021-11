OL : Jérôme Boateng ne digère toujours pas la défaite à Rennes

La défaite de l'Olympique Lyonnais à Rennes continue de laisser des traces. Balayés au Rohazon Park (4-1), les hommes de Peter Bosz n'ont pas existé dans cette rencontre et ont concédé un lourd revers qui éloigne le club rhodanien des premières places européennes en ce début de saison. Énervé après la défaite, Jérôme Boateng, le défenseur lyonnais arrivé cet été, ne semble toujours pas avoir digéré ce revers subi juste avant la trêve internationale.

«Pour moi, c'était clair dès la première minute. Nous n'avons pas gagné un seul duel, ils ont été plus agressifs dans tous les domaines du jeu et tu ne peux pas gagner un match comme cela, surtout quand c'est à l'extérieur. Nous n'avons pas joué ensemble, nous n'avons pas communiqué comme nous aurions dû. On a eu de la chance de ne perdre seulement 1-0 à la mi-temps, mais ce qu'il s'est passé ensuite est inacceptable (...) Je sais qu'à la télévision, les supporters se demandaient comment c'était possible, a-t-il expliqué sur OLTV. Nous devons montrer que c'était une erreur et que nous allons faire mieux. On doit trouver les réponses pour changer les choses.» Un message fort de la part du défenseur allemand.