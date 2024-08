Julian Nagelsmann encourage Niclas Füllkrug à quitter Dortmund

L’avenir de Niclas Füllkrug au Borussia Dortmund s’écrit de plus en plus en pointillé. Alors que le club de la Ruhr a recruté Serhou Guirassy à son poste, cet été, l’international allemand se rapproche de plus en plus de West Ham. Et, à en croire les informations de Sky Germany, cet éventuel départ satisfait Julian Nagelsmann. Le média allemand rapporte que le sélectionneur de la Mannschaft et son staff ont conseillé à l’avant-centre de 31 ans de partir pour avoir plus de temps de jeu. Et ce, malgré le fait que les Hammers ne jouent pas la Ligue des champions, contrairement au BVB.

Toujours selon le média allemand, de nouvelles discussions ont eu lieu jeudi entre les deux clubs autour d’un montant estimé à 30 millions d’euros pour Füllkrug. Une somme que West Ham ne souhaite pas atteindre. Le club londonien a envoyé une offre de 25 millions d’euros, bonus compris. Le joueur, lui, reste encore dans l’attente.