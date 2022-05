Yusuf Yazici ne veut pas revenir à Lille

Interviewé par Sport-Express, Adem Cebeci, l’agent de Yusuf Yazici, a expliqué que le milieu offensif du LOSC qui est prêté avec option d’achat depuis janvier au CSKA Moscou ne souhaitait pas revenir à Lille. L’international truc de 25 ans veut que l’option d’achat d’environ 11 millions d’euros soit levée par le club moscovite et dans le cas contraire il chercherait une autre porte de sortie pour quitter le club nordiste, avec qui il est engagé jusqu'en juin 2024.

La suite après cette publicité

« Nous avons dit à plusieurs reprises au CSKA que nous voulions rester ici. Nous avons parlé avec la direction du CSKA. Maintenant, le CSKA parle avec Lille. Il est important pour le CSKA d’acheter le joueur au bon prix mais Lille ne veut pas vendre bon marché. Voyons comment les choses se passent. (…) J’espère que Yusuf restera au CSKA. Tout peut arriver. Si le CSKA ne parvient pas à un accord et que les clubs européens proposent des options, Yusuf partira. La priorité pour nous est de rester au CSKA. Le second plan est un bon club européen. Mais Yusuf ne veut pas retourner à Lille. Nous voulons surtout rester ici », a expliqué l’agent de Yazici qui a disputé 12 matches avec le CSKA, inscrit huit buts et délivré deux passes décisives.