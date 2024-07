Barça : après Pedri, Ronald Araujo se blesse gravement en sélection

Ronald Araujo s’est blessé lors du quart de finale de Copa América opposant le Brésil et l’Uruguay. Peu après la demi-heure de jeu, le défenseur central du Barça s’est effondré en se tenant la jambe gauche. Malheureusement pour lui, malgré la qualification de son pays, il ne pourra pas disputer le dernier carré de la compétition. Pire, selon Javi Miguel d’AS, «Les sensations d’Araujo sont très mauvaises. Tout indique une rupture du biceps fémoral de la jambe gauche. Il pourrait être absent entre 6 et 8 semaines».

La suite après cette publicité

Après Pedri, c’est donc un nouveau titulaire en puissance du FC Barcelone qui se blesse pendant cette période de compétitions internationales. Potentiellement absent pour plus d’un mois et demi minimum, le défenseur uruguayen pourrait même rater la reprise du championnat avec le club catalan qui entamera sa saison le 17 août à Valence.