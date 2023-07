FC Barcelone : Ousmane Dembélé, une grosse perte pour le FC Barcelone ?

Oui, le départ d’Ousmane Dembélé est un coup dur

Le FC Barcelone ne peut, actuellement, pas se permettre de perdre un joueur du calibre d’Ousmane Dembélé. Certes, c’est un joueur irrégulier, mais c’est aussi un joueur capable de faire des différences lorsque l’équipe traverse un moment difficile en match. Et des joueurs comme ça, Xavi n’en a pas énormément sous le coude, dans un contexte où Ansu Fati peine à revenir à son meilleur niveau, où Raphinha alterne le bon et le moyen et où Ferran Torres n’a pas convaincu. On peut dire qu’Ousmane Dembélé est le meilleur ailier du Barça actuellement, ou du moins, celui qui est le plus à même de faire des différences dans les derniers mètres. A partir de là, difficile de ne pas considérer son départ comme une mauvaise nouvelle.

De plus, son profil de joueur dribbleur et capable de faire des différences avec la balle reste assez rare, et surtout, coûteux. Quels sont les bons ailiers disponibles sur le marché aujourd’hui ? Autant dire que trouver un remplaçant sera très difficile, surtout que les Catalans ne vont récupérer que 25 millions d’euros dans cette opération. Pas de quoi aller chercher une pointure…

Au delà des considérations sportives, c’est aussi un coup dur pour l’image du FC Barcelone. Perdre un de ses joueurs les plus cotés - pour une somme dérisoire qui plus est - et sans avoir la possibilité de faire quoi que ce soit renvoie encore l’image d’un club faible, désormais en-dessous d’autres écuries européennes en termes de puissance et de prestige. Joan Laporta, qui déclarait il n’y a pas si longtemps que pour lui Dembélé est meilleur que Mbappé, voit un joueur considéré comme important par son coach partir pour seulement 25 millions d’euros un an après sa prolongation. Certains diront que c’est mieux que pour 0€ comme ce fut presque le cas l’an dernier, mais ça reste une somme ridicule au vu du calibre du joueur et le deal passé avec l’agent de l’international tricolore l’an dernier relève d’un amateurisme total.

Non, le FC Barcelone s’en remettra

Même si Ousmane Dembélé a eu quelques bonnes périodes, en première partie de saison dernière notamment, et que dans un contexte favorable c’est un joueur très différentiel, son bilan à Barcelone est très insuffisant. Arrivé en 2017, il n’a tout simplement fait aucune saison complète à haut niveau, ou du moins, aucune saison à la hauteur d’un joueur pour qui le club a payé plus de 100 millions d’euros. Et même aujourd’hui encore, malgré le soutien de Xavi, rares sont ceux qui voient en Dembélé un élément clé et fiable du système de Xavi, comme peuvent l’être Ter Stegen, Araujo, Pedri ou Lewandowski. On attend d’un joueur de 26 ans qu’il apporte des certitudes, et pas uniquement de l’espoir d’enfin le voir être régulier sur une saison complète, comme c’était encore le cas cet été. Le Barça ne perd pas un joueur si important que ça.

Dans la suite de ce qui vient d’être dit, se délester de Dembélé permettrait aussi de tourner une page, et il n’y aurait pas forcément besoin de prendre un joueur lui ressemblant. Dans ce sens, Xavi pourrait ainsi aligner son système à quatre milieux axiaux avec plus de facilité, lui qui affectionne particulièrement ce dispositif dans les gros matchs. L’arrivée de Gündoğan pourrait permettre à l’ancienne légende de la Roja de sortir un quatuor avec l’Allemand, De Jong, Pedri et Gavi en soutien de deux attaquants. Pour l’avenir, le départ de Dembélé ouvre d’ailleurs déjà des portes à certains jeunes comme Lamine Yamal, le jeune issu de La Masia avec le potentiel le plus intéressant du moment, ou Victor Roque, qui arrivera dans un an. Deux joueurs qui ont toutes les cartes en main pour faire au moins aussi bien que Dembouz.

Enfin, même si la somme que va récupérer le FC Barcelone reste faible au vu du statut de l’ailier tricolore, ces 25 millions d’euros et surtout le salaire économisé vont permettre aux Blaugranas, dans une situation financière difficile, de se renforcer. On sait que Xavi réclame des renforts, et que le club travaille sur l’arrivée d’un latéral droit, alors qu’un milieu défensif serait aussi le bienvenu selon les médias catalans. La vente de Dembélé permettrait de recruter une pointure sur ce côté droit de la défense, un des points faibles de l’équipe.