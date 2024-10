Ballon d’Or 2024 : Rodri n’en a que faire de l’absence du Real Madrid

Rodri est le Ballon d’Or 2024, que cela plaise au Real Madrid ou non. Le milieu de terrain de 28 ans n’a pas souhaité s’épancher sur l’absence du club merengue à la cérémonie. «Ils ont pris leur décision, ils ne voulaient pas être ici pour leurs raisons. J’ai accepté, je me concentre juste sur mon club, sur mes coéquipiers, les gens qui sont ici, et les gens qui sont heureux de me féliciter, et c’est tout», a-t-il déclaré après avoir décroché son prix.

Pour rappel, le Real Madrid, suspectant que Vinicius Junior n’allait finalement pas être le lauréat, avait décidé de ne pas envoyer sa délégation à la cérémonie. «Il est évident que le Ballon d’Or de l’UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n’est pas là où il n’est pas respecté"», a déclaré la Casa Blanca pour justifier son absence.