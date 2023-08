PSG - Lens : les supporters parisiens cartonnent Neymar

Alors que le Paris Saint-Germain affronte en ce moment même le RC Lens au Parc des Princes, et que les Rouge et Bleu s’impose grâce à des réalisations signées Marco Asensio et Kylian Mbappé, les supporters du club parisien ont souhaité adresser un message à Neymar. Dans les tribunes, une banderole est en effet apparue pendant la rencontre. «Enfin débarrassé de l’impolitesse», pouvait-on notamment lire sur cette dernière.

La suite après cette publicité

Recruté en 2017 pour 222 millions d’euros, le Brésilien a connu des hauts et des bas dans la capitale française. Après six ans, il a d’ailleurs été à nouveau poussé vers la sortie lors de ce mercato estival. Parti depuis en Arabie saoudite du côté d’Al Hilal, Neymar ne sera donc pas resté dans le cœur des supporters du PSG, comme le prouve cette banderole déployée dans les travées du Parc des Princes.