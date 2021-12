La Fédération espagnole se paye Javier Tebas après l’accord entre LaLiga et CVC

Après avoir été soumis au vote de l'Assemblée de la Ligue, le projet de LaLiga Impulso, imaginé par son président Javier Tebas, a reçu, ce vendredi, le soutien majoritaire des clubs de première et de deuxième division, et ce malgré les contestations originelles du FC Barcelone et du Real Madrid. Dès lors, LaLiga va bien céder une partie de ses revenus à venir au fonds d’investissement CVC et les clubs espagnols s’apprêtent donc à se partager un total de 1,994 milliard d’euros de la part du CVC, dont 400 millions qui doivent arriver dans les prochaines semaines. De son côté, le CVC va ainsi récupérer 8% des revenus commerciaux de LaLiga, et environ 11% des revenus de droits TV, pour les 50 prochaines années.

La suite après cette publicité

Totalement opposée à ce projet, la Fédération espagnole avait publié, par anticipation, un communiqué dans lequel elle ne manque pas de condamner ce projet «aux dépens du football espagnol» mais surtout de se payer Javier Tebas accusé de profiter, grâce à ce plan imaginé par lui-même, «d’un nouveau poste rémunéré pour présider un nouvel organe externe à la ligue, créé avec le CVC, pour au moins les 7 prochaines années». «Le président de la LNFP (LaLiga), avec son insistance, sera le responsable des conséquences qui découleront des illégalités que présente cet accord, en compagnie des représentants des clubs qui le soutiennent. Connaissant la belligérance et la volonté de leadership de M.Tebas, et sa contestation plus que probable, la RFEF assure qu’elle n’entrera pas dans une boucle absurde de communiqués et contre-communiqués», a enfin ajouté la Fédération espagnole. À bon entendeur...