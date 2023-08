L’OL devrait refuser la troisième offre de Leizpig pour Lukeba

C’est le dilemme auquel sont confrontés les dirigeants de l’OL depuis de nombreuses semaines. En effet, épinglé par la DNCG qui a encadré la masse salariale et les transferts futurs, le club rhodanien entend tout de même garder ses jeunes pépites pourtant bien courtisées. Alors que le nom de Bradley Barcola revient avec insistance du côté de Paris, Castello Lukeba est aussi courtisé depuis de nombreuses semaines par Leipzig. Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, l’international Espoirs (10 sélections) était dans l’attente d’une nouvelle offre alors que deux offres, jugées trop basses par les dirigeants rhodaniens, ont déjà été repoussées par Lyon.

La suite après cette publicité

Le club allemand est très ambitieux pour la saison prochaine. Après avoir mis la main sur Loïs Openda, Benjamin Sesko, Xavi Simons ou encore El Chadaille Bitshiabu, le club sous le giron de Red Bull entend créer une jeune équipe talentueuse capable à terme de titiller voire dépasser le Bayern Munich. Dans cette optique, le RBL a coché le nom du solide défenseur lyonnais depuis de longs mois. Déterminés à recruter le natif de Lyon, les derniers troisièmes de Bundesliga ont donc formulé une troisième offre à hauteur de 32 millions d’euros ce mardi selon Fabrizio Romano.

À lire

Man City : Mateo Kovacic demande à Joško Gvardiol de le rejoindre

L’OL en attend plus

Pourtant, face aux efforts réalisés par Leipzig, la position de l’OL reste la même. Alors qu’il serait déjà d’accord autour d’un contrat de cinq ans avec les Allemands, le défenseur de 20 ans est retenu par sa direction qui entend garder toutes ses pépites et qui compte faire de lui un leader l’an prochain. De plus, l’état-major rhodanien estimerait que son joueur, en fin de contrat dans deux ans, vaut bien plus que les montants alignés jusque-là par leurs homologues d’outre-Rhin. Actuellement à Divonne-les-Bains lors du stage de préparation des Gones, Lukeba se prépare à débuter la saison avec son club formateur.

La suite après cette publicité

Néanmoins, tout peut encore aller très vite jusqu’au 1er septembre prochain. Alors que son départ contrecarrerait les plans de Laurent Blanc, qui compte sur lui cette saison comme il l’a laissé entendre à moult reprises, Leipzig pourrait encore repasser à l’attaque alors que le roc défensif de l’OL est leur priorité en défense. Néanmoins, les Allemands ne devraient pas faire de folies et n’augmenteraient leur offre que de quelques millions en cas de nouvelle offensive. En somme, l’été s’annonce donc encore long pour Leipzig, Lyon et Castello Lukeba.