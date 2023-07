Mercato OL : Castelo Lukeba dans l’expectative

La suite après cette publicité

«L’OL doit dire ok si ce sont des chiffres à un niveau impressionnant, mais par contre à ce prix-là (27 M€ proposé par Leipzig), je lui dis de rester un an de plus à Lyon. Ça m’ennuierait vraiment qu’il parte». Interrogé au sujet de l’avenir de Castelo Lukeba, Laurent Blanc envoyait un message fort à l’international espoir tricolore, sans doute le meilleur joueur français lors du dernier Euro Espoir disputé le mois dernier en Roumanie et en Géorgie.

Une compétition au sein de laquelle, le roc défensif de 20 ans a pu démontrer l’étendue de son immense talent aux yeux des scouts des plus grands clubs européens… dont le RB Leipzig fan depuis plusieurs mois du joueur. On le sait le club allemand, qui nourrit de grandes ambitions et qui dispose d’une manne financière importante a déjà frappé fort en s’offrant Loïs Openda (Lens), El Chadaille Bitshiabu (PSG), Fabio Carvalho (prêté de Liverpool), Christoph Baumgartner (Hoffenheim) et Xavi Simons en prêt du PSG.

Le RB Leipzig va revenir à la charge

En dépit de l’arrivée de l’espoir parisien, le club allemand a perdu Abdou Diallo (retour prêt PSG) et sans doute bientôt Josko Gvardiol entend encore renforcer son arrière-garde. Castello Lukeba reste toujours un objectif pour Leipzig qui attend de vendre sa star défensive croate à Manchester City pour reprendre les négociations avec l’OL. Il faut savoir que l’OL, qui doit faire avec les sanctions de la DNCG, à savoir le contrôle de sa masse salariale et de ses mouvements, n’a pas prévu de laisser filer son roc défensif. Mais une nouvelle offensive de Leipzig, bien égale ou très proche des 35 M€ réclamés par le club rhodanien, est attendue et pourrait tout changer.

Pour le moment, le principal intéressé est pour l’instant concentré sur sa préparation physique dans le sud de la France et a suivi avec attention la confirmation de la sanction de la DNCG. S’il n’a rien raté de la performance de l’OL face à Manchester United en match de préparation ce mercredi (0-1), Lukeba, qui est attendu à la reprise de l’entrainement le 24 juillet, reste dans l’expectative et sait que le dénouement quant à son avenir peut s’avérer long et changeant d’ici la fin du mercato. Pour les supporters lyonnais, qui pensaient en avoir fini avec le dossier Lukeba, l’été va être intense…