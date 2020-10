FC Barcelone : Neymar est responsable de tous les maux du club

C'est la faute de Neymar. C'est comme ça que Josep Maria Bartomeu et ses équipes justifient les nombreux problèmes connus par le club catalan selon les informations d'OKDiario. Concrètement, pour le désormais ex-président du Barça, le projet sportif du club reposait, en grande partie, sur les épaules du Brésilien. Son départ inespéré vers Paris a ainsi marqué un tournant dans l'histoire récente du club de Liga.

La suite après cette publicité

Après son transfert à Paris pour 220 millions d'euros, tout est parti en lambeaux. Les joueurs recrutés pour le remplacer ont tous échoué, avec 400 millions d'euros dépensés sur des joueurs qui ont pour le moment déçu, que sont Dembélé, Griezmann et Coutinho, même si ce dernier semble renaître de ses cendres depuis le début de saison. Les échecs européens à répétition du club sont aussi, indirectement du moins, dus au départ de l'ancien numéro 11 pour les dirigeants.

Un désastre sur le plan sportif, financier et institutionnel

Financièrement, le club a aussi beaucoup perdu, puisque la star de la Canarinha était un atout plus que puissant d'un point de vue marketing. Au niveau de l'image, le club a aussi pris un coup, et encore plus lorsqu'il a été incapable de le rapatrier les années suivantes. En 2019 notamment, alors qu'une fenêtre de tir semblait exister pour que le Brésilien retrouve la Catalogne.

Le quasi-départ de Messi et le mécontentement d'une bonne partie du vestiaire vis-à-vis de la direction est aussi une conséquence du départ de Neymar et des nombreux échecs pour le faire revenir. Pour résumer, ce 3 août 2017 est un jour maudit pour Josep Maria Bartomeu et compagnie, et a mené le club, et le président, à leur perte...