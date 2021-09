OL : Anthony Lopes revient sur son mercato agité

Les années passent mais Anthony Lopes reste. Le gardien de l'Olympique Lyonnais a pourtant vécu un été agité, après une saison globalement difficile où on a pu le voir en difficulté. Le changement d'entraîneur a eu son importance. Peter Bosz souhaitait même faire venir André Onana, le portier de l'Ajax, mais l'affaire ne s'est finalement jamais conclue, même si elle en a été toute proche. Présent en conférence de presse, le gardien formé au club est revenu sur les rumeurs estivales. Il assure avoir plutôt bien vécu ce moment mais il est surtout heureux de voir que le mercato est terminé.

La suite après cette publicité

«La grande différence c’est qu’il n’y a plus de noms qui circulent à droite et à gauche, car le mercato est terminé. C’est l’effectif qui va démarrer et sera là jusqu’à janvier. On est au complet, en qualité et en quantité. Les noms de gardien durant le mercato ? J’ai pu lire, entendre et écouter beaucoup de choses. Des gens ont aussi parlé à ma place. Moi, je suis focus sur mes performances et sur ce que je dois faire. Le reste, je laisse faire. » Resté titulaire depuis le début de saison, le Lyonnais de 30 ans peut désormais se concentrer sur le terrain.