Les critiques acides de Christophe Dugarry à Luis Enrique

La défaite du PSG à Munich (1-0) a encore fait la une des médias ce mercredi. Au surlendemain de cette nouvelle déconvenue, tout le monde cherche des responsables et c’est Luis Enrique qui est le plus attaqué. Si l’Espagnol a déjà dit hier soir qu’il acceptait les critiques, il va devoir avoir la carapace solide. Le technicien parisien est dans l’œil du cyclone des supporters mais aussi de certains observateurs, comme Christophe Dugarry. Le consultant de RMC en a remis une couche sur les ondes de la radio, affirmant que son ancien coéquipier à Barcelone s’était une nouvelle fois raté dans sa tactique. «Comment c’est possible sur le match d’hier d’inventer un milieu de terrain à 4 avec Dembélé et Barcola comme avant-centres ?, démarre le champion du monde 1998. Il n’avait jamais travaillé ça avant. C’était encore une nouvelle composition d’équipe. Il invente des choses dans sa tête ! Il a plein de trucs dans sa tête, mais ses joueurs ne comprennent pas. C’est tellement évident que ça en devient pathétique. Il n’y a rien. Luis Enrique s’est une nouvelle fois planté sur toute la ligne. Il a mis en place une organisation que ses joueurs n’ont pas compris.»

D’après l’ancien joueur de Bordeaux ou encore de Marseille, ce PSG n’est tout simplement pas au niveau des meilleures équipes d’Europe. Il en tient pour responsable Luis Enrique. «Dans le jeu offensif, c’est catastrophique. Je ne parle pas le Luis Enrique mais j’essaie de comprendre. J’ai entendu que le PSG avait bien résisté. Mais quel était le but à part contrarier les premières relances du Bayern ? Je n’ai vu que ça. Le PSG a encore montré que ce n’était pas une équipe de possession. Ça manque de physique, de tout. (…) Ils sont incapables de proposer quoi que ce soit offensivement, c’est le néant. Comment on peut continuer à défendre Luis Enrique ?» Pourtant, l’entraîneur espagnol est plus proche de prolonger son contrat que de partir. Il a le soutien de sa direction et de Luis Campos, avec qui il est à la baguette pour un recrutement qui pose problème à Dugarry. «OK le niveau des joueurs est faible, mais qui a choisi ces joueurs ? Il a fait le forcing pour faire partir Neymar, Verratti… Il a validé toutes les recrues. Un entraîneur au PSG n’a jamais eu autant de liberté. Il a eu un recrutement à des centaines de millions d’euros. J’ai connu ce genre d’entraîneur avec Van Gaal. Ils sont persuadés que ce sont des génies. Ça fonctionne dans leur tête mais quand il n’y a pas Messi, Neymar… ils ne sont pas capables.»