Montpellier - Monaco : les compositions officielles

L'AS Monaco, quatrième de Ligue 1, se déplace sur la pelouse du Montpellier HSC, huitième, en ouverture de la 20ème journée du championnat, ce soir à 21 heures. Niko Kovac, qui dispose d'un groupe complet et seulement amputé de Cesc Fàbregas qui termine sa phase de réathlétisation et de Florentino Luis (en phase de réathlétisation), aligne son habituel 4-4-2 avec, comme face au SCO Angers, Guillermo Maripán en lieu et place de Axel Disasi. Caio Henrique évoluera lui un cran plus haut, au poste de Gelson Martins, laissant le côté gauche de la défense à Djibril Sidibé.

En face Michel Der Zakarian peut compter sur deux retours importants dans son groupe avec Stephy Mavididi et Téji Savanier (écartés en raison du coronavirus). Une bonne nouvelle pour l'entraîneur montpelliérain dont l'équipe traverse une période compliquée avec cinq rencontres de suite sans victoire. Arnaud Souquet laisse le couloir droit à Junior Sambia, quand Mihailo Ristic remplace Ambroise Oyongo. Pedro Mendes est lui préféré à Hilton alors que Damien Le Tallec est titularisé à la place de Joris Chotard.

Les compositions des équipes :

Montpellier : Omlin - Sambia, Cozza, Congré, Mendes, Ristic - Mollet, Ferri, Le Tallec - Laborde, Delort.

La Compo #MHSCASM 👇



Omlin

Cozza

Congré

Mendes

Ristić

Sambia

Le Tallec

Ferri

Mollet

Delort

Laborde pic.twitter.com/ATGMtHzq1R — MHSC (@MontpellierHSC) January 15, 2021

Monaco : Lecomte - Aguilar, Maripán, Badiashile, Sidibé - Diop, Fofana, Tchouaméni, Henrique - Volland, Ben Yedder.