JT Foot Mercato : l’OM met les bouchées doubles sur le mercato

L’OM s’active pour se renforcer

L’été promet d’être agité sur la Canebière ! Avec l’arrivée du nouveau coach Marcelino, l’OM peut enfin lancer son mercato ! Pour le moment, 2 recrues ont été officialisées ! Malgré une rupture des ligaments croisés, Amine Harit est définitivement Marseillais ! Le club a annoncé lever l’option d’achat qui figurait dans son contrat. Et la deuxième recrue est en renfort de poids pour l’entrejeu marseillais, il s’agit de Geoffrey Kondogbia qui portera le numéro 19. Il a signé contre un chèque de 8 M€. Un autre joueur de l’Atlético de Madrid plaît aux dirigeants phocéens. Il s’agit du latéral gauche Renan Lodi. Selon nos informations, c’est très chaud. Un accord total est proche d’être trouvé entre toutes les parties. Le journal Marca nous apprend que le montant de l’opération devrait avoisiner les 13 M€. L’officialisation ne devrait plus tarder puisque le Brésilien a été aperçu à l’aéroport de Marseille ! En cas de surprise de dernière minute, l’OM a un plan B et il s’agit de Juan Miranda, le latéral gauche du Betis selon Estadio Deportivo. Le joueur de 23 ans sort d’un bel Euro Espoirs avec la Rojita et intéresse des clubs comme Benfica, la Juventus et l’AC Milan. A droite, l’OM veut aussi se renforcer et notamment recruter une doublure à Jonathan Clauss. Pablo Longoria lorgne du côté de Valence où Thierry Rendal Correia plaît. Un dossier compliqué puisque Relevo explique que le joueur ne fait pas de l’écurie phocéenne sa priorité. Il donne plutôt sa préférence à la Premier League. Concernant le dossier du fameux Grantatakan, ça se complique aussi. Comme on vous l’a révélé, le board olympien étudie la piste Iliman Ndiaye. Selon nos infos, un accord a été trouvé pour un contrat de 5 ans avec l’attaquant, qui on le rappelle a été formé à l’OM. Mais faut-il encore convaincre Sheffield United. Et ça s’annonce compliqué. D’après nos confrères de La Provence, le club anglais réclame pas moins de 20 M€ pour son buteur de 23 ans qui sera en fin de contrat en 2024. Un gros chèque qui pourrait refroidir la direction marseillaise. Mais en même temps, l’arrivée d’un buteur presse. Car vous le savez, Alexis Sánchez n’est plus un joueur de l’OM. Le contrat du Chilien est arrivé à terme. Alors qu’il a refusé un nouveau contrat avec une revalorisation à hauteur de 30%, le joueur ne donne plus de nouvelles à son ancien club selon L’Équipe. Au vu des difficultés rencontrées, Pablo Longoria envisage d’abandonner les négociations pour se concentrer sur d’autres pistes. Enfin, si Leonardo Balerdi est pisté par des clubs espagnols et anglais, l’Argentin pourrait rester dans la cité phocéenne. En tout cas selon nos infos, c’est le désir du nouveau coach Marcelino qui a échangé avec le défenseur. Un échange positif avec le coach espagnol qui lui a dit tout le bien qu’il pensait de lui.

Walker d’accord avec le Bayern

C’est très chaud entre Kyle Walker et le Bayern Munich ! Après avoir accueilli João Cancelo en prêt, le club munichois s’apprête à mettre la main sur l’international anglais. À un an de la fin de son contrat à Manchester City, le défenseur de 33 ans s’est mis d’accord avec le club allemand. D’après Sky Germany, un accord verbal a été trouvé autour d’un contrat de deux ans, plus une année en option. Le Bayern imagine une indemnité autour des 15 M€, une somme largement dans ses cordes.

Manchester City veut relancer Benjamin Pavard

Les officiels du jour

L’AC Milan a officialisé le gros coup Christian Pulisic ! En concurrence avec l’OL sur ce dossier, le club milanais a donc raflé la mise. L’ancien du Borussia Dortmund s’engage avec les Rossoneri pour les cinq prochaines saisons, dont une en option. Il portera le numéro 11 en Lombardie. Le transfert est estimé à 22 M€. Sans club, Nani reprend du service à 36 ans. Adana Demirspor vient d’annoncer la signature du champion d’Europe 2016. De retour en Turquie, Nani a signé un contrat d’un an assorti d’une année supplémentaire en option. L’OL a officialisé le départ de Romain Faivre à Bournemouth pour 15 M€ et 10 % sur une future plus-value. L’ailier gauche reste cependant en prêt à Lorient. Après trois saisons et demie passées en Bundesliga, Angeliño rebondit en Turquie. Le latéral gauche espagnol s’est engagé avec Galatasaray. Il a été prêté par le RB Leipzig en échange de 1,5 M€. Son option d’achat est de 6 M€. Il n’y a pas que l’Arabie saoudite qui a décidé de se montrer actif sur le mercato, le Qatar aussi. Après avoir recruté Sofiane Boufal en janvier dernier, puis Thiago Mendes en provenance de l’OL il y a quelques jours, le club d’Al-Rayyan vient de s’offrir un sacré coup. Le club qatari vient en effet d’officialiser l’arrivée de Rodrigo Moreno. La presse anglaise annonce que Leeds récupèrera 5 M€ en indemnité de transfert. En fin de contrat du côté de Montpellier, Valère Germain quitte la France. Il va même à l’autre bout du monde puisque l’attaquant s’est engagé avec le club australien de Macarthur. Enfin, Loïs Openda signé au RB Leizpzig ! Après des semaines de négociations, le RC Lens et le RB Leipzig ont fini par tomber d’accord. L’attaquant belge rejoint le club allemand en échange d’un transfert estimé à presque 50 M€.