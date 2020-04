Le violent coup de sang de Zlatan Ibrahimovic après une défaite des LA Galaxy

Avoir dans son équipe Zlatan Ibrahimovic doit laisser de nombreux souvenirs, sur le plan sportif comme humain. C'est le cas pour le milieu de terrain, Joao Pedro, qui a côtoyé le géant suédois du côté du Los Angeles Galaxy. Le joueur portugais se souvient d'un terrible coup de sang de son ancien coéquipier après une défaite sur le fil (3-2) contre le Dynamo Houston en MLS.

Il l'a partagé au quotidien Record. « Il nous a parlé à la fin du match et nous a dit: "Si vous êtes ici pour aller à la plage ou vous promener à Hollywood, dites-le. J'ai 300 millions sur mon compte et une île. Je n'ai pas besoin de ça. Le premier qui me dit quelque chose, je vais le tuer". » Une anecdote qui n'étonne pas forcément quand on connaît le tempérament de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.