Copa América, Colombie : la folle renaissance de James Rodriguez

Âgé de 32 ans, James Rodríguez a retrouvé de sa superbe. Celui qui avait fait rêver le Championnat de France avec l’AS Monaco, avant de s’envoler pour le Real Madrid, puis le Bayern Munich, avait connu une carrière plus compliquée que prévu. Après avoir tenté de se relancer à Everton, il s’était envolé pour le Qatar, puis l’Olympiacos, qu’il a quitté prématurément, avant de réussir à retrouver un peu de temps de jeu à Sao Paulo, dans le Championnat brésilien, où il a joué moins de dix matches lors des huit derniers mois.

La suite après cette publicité

Des statistiques impressionnantes

En sélection nationale, il n’avait d’ailleurs pas été retenu lors de la dernière Copa América 2021 et l’avait très mal vécu mentalement. Aujourd’hui de retour avec la Tri, l’homme aux 28 buts en 104 sélections a clairement retrouvé son meilleur niveau et a fait taire toutes les critiques lors de cette Copa América 2024. Dès l’entrée en lice des Cafeteros, James Rodríguez s’est montré décisif en délivrant deux passes décisives contre Paraguay (2-1), avant de se montrer encore très bon face au Costa Rica (3-0), avec une nouvelle passe décisive à la clé.

À lire

Barça : après Pedri, Ronald Araujo se blesse gravement en sélection

Et après avoir tenu tête au Brésil (1-1), la Colombie de James a rayonné lors du quart de finale contre le Panama. Le milieu offensif de 32 ans a d’abord parfaitement frappé un corner sur la tête de Jhon Córdoba, avant de faire le break sur penalty. James Rodríguez a ensuite lancé Luis Diaz dans la profondeur d’une magnifique passe, pour une victoire finale 5-0. Nommé trois fois homme du match et auteur de 5 passes décisives et 1 but en quatre matches, l’ex-Monégasque prétend au titre de meilleur joueur du tournoi sud-américain.

La suite après cette publicité

James Rodríguez salué par Marcelo Bielsa

Pour son parcours personnel, le capitaine de la Tri a assuré qu’il avait «pour objectif de faire une très bonne Coupe, d’aider mes coéquipiers à aller loin, nous avons une très bonne équipe, tous engagés vers l’objectif, et nous verrons ce qui nous arrivera en demi-finale. Je traverse une très bonne phase et mes coéquipiers aussi, tout le monde sait que je donne tout pour ce maillot et cela me donne une belle responsabilité».

De retour au premier plan grâce à leur capitaine et favori au titre avec l’Argentine et l’Uruguay, les Cafeteros sont maintenant à un pas de la finale. Ils affronteront l’Uruguay mercredi, qui a battu le Brésil. Le retour en forme de James Rodríguez a d’ailleurs été grandement salué par Marcelo Bielsa, le manager de la Céleste : «Le joueur colombien s’est transformé parce qu’il évolue dans les meilleurs championnats du monde et qu’il est naturellement compétitif», a-t-il déclaré en conférence de presse. Réponse dans la nuit de mercredi à jeudi…