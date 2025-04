La presse espagnole s’enflamme pour la remontada du Barça, l’avenir d’André Onana est bouclé

Nouvelle remontada pour le Barça

Direction l’Espagne où le Barça a refait le coup de la remontada. Mené 3-1 à domicile par le Celta Vigo, Barcelone s’est imposé 4-3 grâce à un pénalty dans les dernières secondes de Raphinha. «La remontada» titre Mundo Deportivo ce dimanche. «Le triplé est à la porte», explique même le journal Sport, le Barça a frappé un très grand coup dans la course au titre en attendant le match du Real Madrid face à l’Athletic Bilbao. «Les alchimistes du Barça» écrit L’Équipe, on a longtemps cru que Barcelone allait confirmer son mauvais match à Dortmund, mais cette équipe a quelque chose de spécial. Plus que jamais, le FC Barcelone est en lice pour un triplé historique.

André Onana sur le départ

La période actuelle est très mouvementée pour André Onana. Entre sa saison délicate avec Manchester United, le chambrage avec l’OL et sa mise à l’écart la semaine passée à Newcastle, le Camerounais a connu des moments plus glorieux dans sa carrière. Et à l’image de Marcus Rashford qui est cité dans la presse anglaise, André Onana pourrait partir lui aussi. Ruben Amorim est déjà en quête d’un nouveau gardien donc le Camerounais est sur le marché. 20M d’euros devraient suffire pour que l’ancien de l’Inter Milan et de l’Ajax Amsterdam quitte Manchester United. Si Onana quitte les Red Devils cet été, cela serait un vrai échec vu le statut qu’il avait en arrivant en Angleterre.

Manchester City s’active sur le mercato

Du côté de Manchester City, le Daily Mirror affirme que Bernardo Silva, qui était récemment annoncé à Benfica, son club formateur, devrait bien aller au bout de son contrat avec City. Un petit rebondissement de situation qui change forcément la donne pour le club anglais qui, on le rappelle, va déjà perdre Kevin De Bruyne en fin de saison. Ederson lui par contre n’est pas du tout certain de rester donc Pep Guardiola cherche un nouveau gardien. Diogo Costa est l’une des pistes de Manchester City explique la presse anglaise. Selon nos informations, les Skyblues ont aussi un oeil sur le championnat italien avec Milinkovic-Savic et Suzuki.