Will Still se moque des rumeurs l’envoyant à l’OL

À quoi bon quitter le Stade de Reims, 5e, pour la lanterne rouge de Ligue 1 ? Bien installé dans le nord de l’Hexagone, Will Still et les siens réalisent un excellent début de saison et confirment les espoirs montrés l’an passé. Mais alors que le jeune entraîneur s’est parfaitement immiscé dans l’univers des coachs très appréciés du championnat français, grâce à son formidable travail, ce dernier est récemment paru dans des rumeurs l’envoyant à l’Olympique Lyonnais. Et il s’en amuse avec grand sourire.

La suite après cette publicité

«Oui c’est arrivé jusqu’à moi. J’en ai souri, j’en ai rigolé l’autre jour. Ce qui est bizarre, c’est que mon nom est cité à chaque fois qu’un entraîneur est viré», s’est marré Will Still en conférence de presse après la victoire de Reims contre Strasbourg. «Est-ce que ça flotte l’ego ? C’est pas mal ! Mais je ne me prends pas la tête. Je l’ai dit, je suis resté au Stade de Reims pour une raison et le Stade de Reims c’est très, très bien pour l’instant. On verra ce qui arrive par la suite mais ce n’est pas à l’ordre du jour. Lyon ? Je n’ai pas du tout été contacté», a-t-il commenté par la suite. Autant dire que le jeune coach rémois se sent bien là où il est et que rejoindre l’OL n’est pas du tout dans ses plans.