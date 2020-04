"Les Covidiots", c'est le surnom moqueur affublé par le toujours imaginatif tabloïd The Sun pour évoquer les joueurs qui ne respectent pas les consignes sanitaires en cette période de pandémie mondiale. Et pour s'amuser, le Sun a aussi décidé d'établir le onze des "Covidiots" en rappelant à chaque fois comment ils ont contourné les règles de distanciation par exemple. Au but par exemple, on retrouve David Ospina, pris en flagrant délit de courses en Italie alors que toute la population était confinée. Ou encore les joueurs de Tottenham Serge Aurier, Moussa Sissoko et Ryan Sessegnon qui s'étaient entraînés ensemble, déclenchant une polémique en Angleterre.

Nicolas Pépé et Alexandre Lacazette apparaissent également dans ce onze, avec leurs coéquipiers d'Arsenal Xhaka et David Luiz, puisqu'ils ont été publiquement sermonnées par leur club, comme nous vous le relations ce matin. On trouve aussi Kyle Walker, qui n'avait rien trouvé de mieux que d'inviter des call-girls chez lui ou encore Oumar Niasse, arrêté par la police avec un ami et deux femmes dans sa voiture. Sans oublier l'inénarrable Jack Grealish, qui avait crashé sa voiture quelques heures après avoir intimé à ses fans de rester chez eux. Sur les 11 joueurs, 6 ont évolué par le passé en Ligue 1.