PSG : Ousmane Dembélé donne la recette de sa saison historique

En conférence de presse, Ousmane Dembélé a expliqué les clefs de sa saison flamboyante sous les couleurs du Paris Saint-Germain. S’il n’a pas marqué au match aller contre Aston Villa au Parc des Princes, l’international français a tout de même été très précieux dans la production offensive de son équipe aux côtés de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia :

«On m’a beaucoup posé cette question, je pense que c’est la position où je joue et les joueurs qui me servent très bien et je n’ai plus qu’à finir. On m’a rabâché toute ma carrière d’être plus décisif, ça fait plaisir, mais j’essaie d’apporter à l’équipe que je marque ou non mais je vais essayer de continuer d’être décisif. J’ai eu beaucoup de problèmes en début de carrière avec les blessures notamment, j’ai changé beaucoup de choses, je me sens très bien dans mon corps, dans ma vie personnelle. Même si je n’aime pas trop le travail physique, j’essaye de prendre du plaisir aussi à ce niveau-là parce que je sais que ça m’aide sur le terrain»