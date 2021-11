Le Real Madrid ne songerait pas à signer Paul Pogba en 2022

Libre de tout contrat l'été prochain, une possible signature de Paul Pogba au Real Madrid semble s'éloigner petit à petit. En effet, d'après les informations de Marca, la Maison Blanche ne penserait pas enrôler le milieu de terrain de Manchester United lors du prochain mercato estival. Si la direction madrilène apprécierait ses qualités sur le terrain, le quotidien espagnol nous informe que le club de la capitale espagnole aurait d'autres pistes en tête.

De plus, Marca ajoute que la prolongation du milieu croate Luka Modric, actuellement sous contrat jusqu'en 2022, serait la priorité de la direction madrilène et qui envisagerait de rester dans le vestiaire la saison prochaine. Titulaire indiscutable cette saison avec les habitués Casemiro et Toni Kroos, le Ballon d'Or 2018 est également apprécié pour l'expérience qu'il pourrait apporter aux jeunes, comme Federico Valverde et Eduardo Camavinga.