Neymar et Al-Hilal ne sont pas d’accord

Cela ne fait plus vraiment de doute. 18 mois après son arrivée en Arabie saoudite, Neymar devrait quitter le royaume. Il est en pourparlers avec Al-Hilal pour être prêté à Santos, son club formateur, sur ses six derniers mois de contrat. Depuis sa grave blessure, le Brésilien n’a disputé que deux rencontres et semble encore trop juste physiquement. Il est d’ailleurs à nouveau blessé.

Mais selon l’AFP, les négociations avec son club saoudien sont difficiles, en partie à cause des «exigences financières élevées» du numéro 10, qui «restent un obstacle majeur» indique une source citée par l’agence de presse. Al-Hilal, qui a tout de même déboursé 90 M€ pour le recruter à l’été 2023, privilégie un transfert afin de récupérer un peu d’argent.