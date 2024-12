Le PSG est prêt à tout pour tenter le coup Mohamed Salah

Alors que le Paris Saint-Germain a toujours un peu plus de difficultés à se montrer efficace et réaliste en attaque, des voix se lèvent pour demander des renforts sur les lignes offensives parisiennes sur les deux prochains mercatos. Les rumeurs autour de Khvicha Kvaratskhelia, Jadon Sancho, Victor Osimhen ou encore Ademola Lookman n’ont cessé de prendre de l’ampleur l’été dernier, mais Paris avait opté pour de la continuité avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Fidèle à leur stratégie, les dirigeants parisiens ne veulent pas faire de folie, mais une opportunité extraordinaire se dresse devant eux, car les semaines passent et l’avenir de Mohamed Salah semble plus que jamais s’écrire loin de Liverpool.

Encore ce dimanche, le capitaine des Pharaons a affirmé : «Pour l’instant, c’est le dernier match contre Manchester City que je joue avec Liverpool», a-t-il déclaré après la victoire des Reds contre Manchester City (2-0) au cours de laquelle l’attaquant égyptien a inscrit un but et délivré une passe décisive. Ce n’est pas la première fois que Mohamed Salah parle de son avenir. En effet, le natif du Caire avait déjà affirmé le weekend dernier : «Nous sommes presque en décembre et je n’ai pas encore reçu d’offres pour rester au club. Je suis probablement plus parti que resté. Vous savez que je suis dans le club depuis de nombreuses années. Il n’y a pas de club comme celui-ci. Mais au final, ce n’est pas entre mes mains. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes en décembre et je n’ai encore rien reçu concernant mon avenir». Et c’est dans cette optique que le Paris Saint-Germain pourrait bien s’immiscer dans le dossier et rafler une jolie mise.

Des discussions avec la star égyptienne ?

Selon les informations de L’Equipe, Mohamed Salah est un joueur plus que jamais ciblé par le Paris Saint-Germain. Ouvert à un départ, Salah pourrait bien écouter les propositions effectuées. Si l’Arabie saoudite s’était montrée intéressée par le passé, le PSG a toujours scruté de près le dossier Salah ces dernières années en attendant la bonne ouverture. « Les deux parties discutent depuis longtemps déjà. Sauf que cette fois-ci, Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu’il termine au Paris-Saint-Germain» aurait affirmé une source proche des Parisiens à L’Equipe. Toujours d’après le journal français, des discussions seraient désormais ouvertes entre le PSG et Mohamed Salah dans l’espoir de trouver un futur accord dans les prochains mois. Dans les négociations, les pensionnaires du Parc des Princes ont une arme forte en la personne de son président, Nasser al-Khelaïfi qui connait personnellement le joueur de 32 ans puisque Salah a déjà été consultant sur les antennes arabes de beIN Sports.

Interrogé en conférence de presse sur les options offensives possibles sur le prochain mercato d’hiver, Luis Enrique avait préféré ironiser :«Vous m’avez tellement posé de questions sur le faux 9. Là on a un vrai 9 et que se passe-t-il ? Comme si la solution était cela. Je rigole, mais c’est la réalité. Si on fait quatre matches sans marquer avec un vrai 9 on cherchera quoi ? La solution n’est pas en un joueur dans cette équipe. C’est un sport collectif. Maintenant, plus sérieusement, Gonçalo Ramos a joué son premier match titulaire de la saison, son premier entier ce qui est une grande nouvelle. Gonçalo est un joueur de surface qui génère beaucoup d’occasions, se déplace bien, nous donne de la continuité. Un joueur très intéressant pour nous et je suis content de son apport pendant le match». En tout cas, le profil de Mohamed Salah coche toutes les cases recherchées par le PSG puisque la direction parisienne serait davantage intéressée à l’idée de renforcer les ailes, plutôt que la pointe de l’attaque, en témoigne la rumeur Khvicha Kvaratskhelia. Talent, expérience, polyvalence, opportunité de marché… Et si le sauveur tant recherché était Mohamed Salah ?