La Juventus dévoile un maillot third très original

Mission reconquête ! Après avoir perdu le titre de champion d'Italie, au profit de l'Inter Milan, la saison passée, la Juventus Turin espère bien remettre les pendules à l'heure en 2021-2022. Et elle pourra compter sur son étonnant maillot third pour éblouir ses adversaires.

La suite après cette publicité

Après avoir déjà dévoilé sa tunique domicile et sa tenue extérieure, le club italien a dévoilé ce jeudi un maillot third pour le moins original. Du jaune, du bleu, du blanc, des formes, il y a beaucoup à dire sur ce maillot qui risque de faire jaser !

L'équipementier de la Vieille Dame, adidas, est très axé années 90 en cette année 2021 et c'est bien à cette décennie qu'il rend hommage à travers ce maillot third. Le club aux 36 championnats d’Italie est équipé par adidas depuis la saison 2015-2016 et l’histoire devrait se poursuivre jusqu’en 2027 grâce à l’extension de contrat signée en 2017 à hauteur de 51 millions d’euros par saison + bonus.

On notera également l’arrivée d’un nouveau sponsor nommé « 4XE » qui n’est autre que la nouvelle technologie hybride de Jeep, qui sponsorise le club présidé par Andrea Agnelli depuis la saison 2012-2013. Le short est lui de couleur bleue, et les chaussettes sont jaunes.

Disponible en précommande avec livraison gratuite en envoyant le code FMELITE en Direct Message sur Instagram @foot.fr