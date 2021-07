La Juventus présente son nouveau maillot extérieur pour la saison 2021-2022

Après avoir présenté le nouveau maillot domicile de la Juventus juste avant la dernière journée de Serie A, adidas s’est laissé du temps et dévoile enfin la nouvelle tunique que Paulo Dybala et ses partenaires arboreront sur les pelouses de leurs concurrents.

La saison 2020-2021 a marqué le début d’une nouvelle ère dans le championnat italien avec le grand retour de l’Inter Milan au premier plan et la fin du long règne de la Juve. Malgré le parcours de la Nazionale à l’Euro, le club aux 36 championnats italiens reste encore et toujours au centre de l’actualité italienne et pour cause, du changement s’impose pour retrouver les sommets de la Serie A. Massimiliano Allegri a déjà fait son retour sur le banc en lieu et place d’Andrea Pirlo alors que Cristiano Ronaldo pourrait bien faire ses valises. C’est donc l’été de tous les dangers pour la Vieille Dame qui prépare au mieux la campagne 2021-2022 où elle arborera un tout nouveau maillot extérieur ultra original.

Des couleurs et un design tape à l'œil

Après avoir passé 12 longues années avec Nike, le club double vainqueur de la C1 a rejoint adidas en 2015 et les deux entités devraient connaître une belle histoire puisqu’elles sont liées jusqu’en 2027 suite à l’extension de contrat signée en 2017 qui rapporterait 51 millions d’euros par saison et des bonus à la Vielle Dame. Depuis son arrivée dans le Piémont, la marque aux trois bandes ne respecte pas particulièrement l’ADN du club et n'hésite pas à apporter une touche moderne en revoyant les couleurs et le design du maillot domicile. À l’extérieur, adidas change les couleurs de ses tuniques au fil des saisons mais ce n’est pas nouveau puisque toutes les grandes générations du club sont passées par ces changements, n'ayant ni design ni couleurs fixes pour leurs déplacements.

Après le bleu, le blanc, le jaune ou encore le rose, adidas dévoile aujourd’hui une tunique recouverte de noir pour la première fois depuis son arrivée alors que Nike et les précédents équipementiers comme Lotto présentaient régulièrement cette couleur sur les maillots extérieur. Cette nouvelle tunique qui sera portée loin du Juventus Stadium se distingue par son design mais aussi par son association de couleurs inédite.

On retrouve ainsi des petits traits verticaux multicolores sur l’ensemble du maillot pour ce qui pourrait s’apparenter à la guerre des étoiles avec ce fond noir qui représenterait l’espace. Une touche de blanc se distingue également sur les logos du club et de l’équipementier ainsi que sur le sponsor maillot alors que l’autre grande caractéristique de ce maillot vient de ce dégradé orange-rose qui recouvre les trois bandes adidas sur les épaules pour apporter un vrai côté flashy.