La Juventus dévoile son maillot domicile pour la saison 2021-2022 !

Alors que la dernière journée de Serie A s’annonce historique cette saison, adidas profite des regards portés vers l’Italie pour dévoiler le nouveau maillot domicile que les joueurs de la Vieille Dame arboreront au Juventus Stadium.

Après une saison bien difficile, la Juventus pourrait manquer la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2012-2013. Les hommes d’Andrea Pirlo sont aujourd’hui à la lutte avec Naples et le Milan AC pour décrocher leur place en C1 alors qu’une non-qualification pourrait avoir des conséquences économiques et sportives désastreuses avec un potentiel départ de Cristiano Ronaldo. Le Portugais et ses coéquipiers se déplaceront sur le terrain de Bologne le dimanche 23 mai et pourraient porter leur nouveau maillot domicile dans ce match décisif.

Un clin d’œil à l’histoire

Le club aux 36 championnats d’Italie est équipé par adidas depuis la saison 2015-2016 et l’histoire devrait se poursuivre jusqu’en 2027 grâce à l’extension de contrat signée en 2017 à hauteur de 51 millions d’euros par saison + bonus. Depuis son arrivée, la marque aux trois bandes n’a pas hésité à innover quitte à ne pas respecter les couleurs et les bandes verticales historiques du club, comme sur le maillot domicile de la saison 2019-2020 qui était simplement divisé en deux parties noires et blanches.

La saison dernière, les bandes verticales blanches et noires étaient bien présentes mais les bandes noires étaient plus fines et se présentaient avec un effet « coups de pinceau ». Tous ces changements récents corroborent avec la volonté du club de passer dans une nouvelle ère en devenant une véritable marque. Cependant, pour le 10ème anniversaire du départ du légendaire Stadio Delle Alpi vers le Juventus Stadium, adidas a souhaité renouer avec l’histoire du club, sans aucune fioriture.

Des rayures verticales égales et remplies de blanc ou de noir viennent donc sur cette nouvelle tunique turinoise où le doré présent la saison dernière sur les logos et sponsors disparaît au profit du blanc et du noir. On notera également l’arrivée d’un nouveau sponsor nommé « 4XE » qui n’est autre que la nouvelle technologie hybride de Jeep, qui sponsorise le club présidé par Andrea Agnelli depuis la saison 2012-2013. À l’intérieur du col, on retrouve l’imprimé « 10 ans à la maison », en référence au 10ème anniversaire du premier match dans le nouveau stade qui a eu lieu en septembre 2011. Des chaussettes et un short noir viennent compléter cette nouvelle tenue.