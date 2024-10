Man Utd : Alejandro Garnacho suivi par deux grands d’Europe

Manchester United connaît un début de saison extrêmement compliqué, que cela soit en Premier League ou en Ligue Europa. Les difficultés rencontrées par les Red Devils depuis plusieurs saisons pourraient entraîner le départ de certains joueurs, comme Alejandro Garnacho. The Sun rapporte que l’ailier de 20 ans, sous contrat jusqu’en 2028, réfléchit de plus en plus à un départ. Sa relation avec Erik ten Hag n’est pas au mieux.

Toujours selon The Sun, plusieurs clubs européens sont prêts à tenter leur chance pour le recruter, comme le FC Barcelone et la Juventus. En cas de vente de l’international argentin (7 sélections), Manchester United souhaite récupérer au minimum 60 millions d’euros. Formé chez les Red Devils, Garnacho a marqué 19 buts et a délivré 13 passes décisives en 96 matchs depuis son premier match avec l’équipe première, en 2022. Il a également remporté la League Cup (2023) et la FA Cup (2024).