Le Bayern Munich évoque l’avenir de Mathys Tel

Ce mercredi soir, le Bayern Munich a clôturé sa phase de poules de la Ligue des champions par une victoire tranquille face au Slovan Bratislava (3-1). Les hommes de Vincent Kompany ont pu compter sur Harry Kane qui a trouvé la faille. Sur le banc, Mathys Tel a pu disputer 30 minutes dans ce match pour ce qui ressemblait à ses dernières minutes avec le club allemand. Après la rencontre, le joueur français a été vu en train de dire adieu à ses supporters alors qu’il a demandé à sa direction de partir.

Après la rencontre, en zone mixte, le directeur sportif Max Eberl a évoqué la situation de son joueur. Et il a semblé expliquer que rien n’était figé sur ce dossier. «Nous avons parlé en décembre et Mathys a dit qu’il voulait s’imposer ici. Maintenant, il dit qu’il veut partir. Nous devons réfléchir à la question de savoir si nous le ferons et ce que nous ferons», a-t-il ainsi expliqué alors que Manuel Neuer a aussi confirmé que Tel aurait dû avoir plus de temps de jeu. « Il est certainement important pour les jeunes joueurs de s’entraîner en match. Il n’a pas eu assez de ça de notre part (…) C’est peut-être la bonne décision pour lui. »