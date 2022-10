BL : le Hertha Berlin s'impose sur le fil face à Schalke 04

La dernière rencontre de la 11e journée de Bundesliga opposait ce samedi en début de soirée deux équipes de bas de tableau : le Hertha Berlin, 15e à un point de la zone rouge, et le promu Schalke 04, lanterne rouge du championnat. Les Berlinois s'adjugeaient finalement les trois points en fin de rencontre (2-1).

Le match était d'ailleurs animé par des anciens de Ligue 1 : d'abord avec l'ancien de l'OL Lucas Tousart, qui ouvrait le score en début de seconde période en faveur du club de la capitale allemande (1-0, 49e). Entré en jeu quelques minutes plus tard, l'ex-Montpelliérain Florent Mollet croyait offrir le match nul aux siens (1-1, 85e). Finalement, les locaux s'imposaient grâce à l'Ivoirien Wilfried Kanga (2-1, 88e), passé par Angers entre 2017 et 2021. Au classement, le Hertha gagne deux places et s'éloigne de la zone de relégation, Schalke reste dernier et enchaîne une 5e défaite de rang toutes compétitions confondues.