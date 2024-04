Ligue Europa : Liverpool sombre à Anfield face à l’Atalanta, le Bayer fait le job contre West Ham

Tandis que l’Olympique de Marseille était aux prises avec Benfica à l’Estadio da Luz, d’autres rencontres comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue Europa étaient à suivre en simultané avec un coup d’envoi fixé à 21h. Ainsi, Liverpool recevait l’Atalanta Bergame, deux formations qui ont respectivement terminé à la première place de leur groupe lors de la phase de poules. Au cours d’une première période disputée, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Si la Dea a eu très chaud suite à cette frappe d’Harvey Eliott qui est venue s’écraser sur la transversale de Musso, elle a finalement pris les devants sur une action d’école conclue par Scamacca, idéalement placé au premier poteau (38e).

Si son coéquipier Koopmeiners est passé proche de faire le break avant la pause, l’attaquant italien s’est offert un doublé à l’heure de jeu, bien aidé par une défense anglaise totalement aux abois (60e). Malgré les nombreux changements effectués par Jürgen Klopp pour tenter d’inverser la tendance, l’Atalanta était bien supérieure à son adversaire du soir. Exploitant à la perfection les erreurs britanniques, la formation transalpine parvenait à éteindre définitivement Anfield par l’intermédiaire de Pasalic (83e), qui trompait en deux temps Kelleher pour permettre aux siens de faire un grand pas vers les demi-finales. La qualification étant compromise, les Reds sont désormais condamnés à l’exploit au match retour.

Milan est tombé sur un os, le Bayer prend une option sur la qualification

En parallèle, l’AC Milan accueillait à San Siro l’AS Rome. Galvanisée par sa victoire dans le derby romain contre la Lazio le week-end dernier en Serie A, la Louve avait à cœur de déjouer les plans de son homologue lombard, favori à la victoire finale et qui a tranquillement disposé du Slavia Prague au tour précédent. Dans cette confrontation 100% italienne, les hommes de De Rossi ont pris la rencontre par le bon bout en ouvrant la marque peu après le premier quart d’heure. À la réception d’un corner tiré par Dybala depuis la droite, Mancini croisait suffisamment sa tête pour mettre hors d’état de nuire Maignan (0-1). Inexistants, les protégés de Stefano Pioli sont même passés tout proches de concéder un but casquette sur une mésentente entre le portier milanais et son défenseur. Si la Roma a fait le dos rond en seconde période, elle a tenu bon pour s’offrir un succès précieux en vue du retour au Stadio Olympico.

Enfin, West Ham se déplaçait sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Tenant du titre en Europa Conférence League, le club londonien entendant mettre fin à la remarquable série d’invincibilité de la formation allemande, invaincue depuis le début de saison et toute proche de décrocher le premier titre de champion d’Allemagne de son histoire. Bousculé par son adversaire, West Ham a néanmoins subi les débats. Toutefois, les Hammers ont pu compter sur un Fabianski des grands soirs, auteur de plusieurs parades salvatrices pour mettre en échec Wirtz et consorts. En quête d’une première finale européenne depuis 2002, le Bayer est parvenu à concrétiser sa domination dans les dix dernières minutes grâce à Jonas Hofmann avant que Victor Boniface ne scelle la victoire des siens dans le temps additionnel (2-0).

