Mort de Sala : le TAS donne encore raison au FC Nantes face à Cardiff

Le Tribunal fédéral de Lausanne a rejeté l’ultime recours lancé par le club de Cardiff dans le bras de fer juridique l’opposant au FC Nantes, au sujet du transfert d’Emiliano Sala au Pays de Galles, quelques semaines avant son décès tragique, le soir du 21 janvier 2019 dans un crash d’un avion dans la Manche. L’arrêt du 30 mars a été rendu public et rejette la demande d’appel de Cardiff qui continue de nier la validité de l’accord du transfert de l’attaquant argentin. Le TAS avait confirmé que le transaction avait « été finalisée avant son décès », deux jours avant l’accident. Cardiff souhaitait s’opposer au paiement des deux échéances de 6 millions d’euros et de 5 millions devant la FIFA sur le montant global des 17 millions.

« C’est logiquement que le Tribunal fédéral suisse a confirmé la sentence rendue le 26 août 2022 par le TAS, en des termes clairs et parfois cinglants à l’égard du club de Cardiff. Nous nous satisfaisons évidemment de cette décision, tout en regrettant l’acharnement dont fait preuve le club de Cardiff pour échapper à ses obligations depuis ce tragique accident», ont réagi Jérôme Marsaudon et Louis-Marie Absil, les avocats du FC Nantes. Du côté du Pays de Galles, les Bluebirds ont précisé que l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral suisse « n’est pas une surprise » et confirme que « le club a déjà préparé une action en justice distincte » contre les Canaris.

