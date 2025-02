Santos : le fabricant du ballon répond à Neymar

« Il est très mauvais. C’est vraiment un ballon différent, je le remarque depuis quelques semaines. Il y a beaucoup de situations, de duels aériens, et j’ai remarqué que la façon dont il arrivait était un peu différente. On a l’impression qu’il tombait ». Après la défaite face au Corinthians (1-2) en championnat pauliste, Neymar (33 ans) avait surpris tout son monde en critiquant la qualité du ballon pour justifier sa piètre performance.

Depuis, le fabricant du ballon, la société Penalty, a réagi à travers un communiqué officiel relayé par Globoesporte. « Selon l’orientation voulue par la FIFA, le ballon de 2025 a évolué, il est plus rapide et plus dynamique. À tel point que les matches de cette année ont une moyenne de buts plus élevée, avec une augmentation de 19 % en 2025 (2,4 buts par match) par rapport à 2024 (2,02 buts par match), ce qui se traduit par une compétition encore plus attrayante pour le public. Penalty reconnaît que ce changement peut avoir un impact sur l’adaptation des joueurs, en particulier sur les terrains présentant davantage d’irrégularités.»