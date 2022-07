Vidéo : Neymar et Messi mettent le feu au Japon et à Twitter

La suite après cette publicité

Le PSG a terminé sa tournée au Japon sur une note positive : une victoire 6-2 face à Gamba Osaka. Lionel Messi et Neymar étaient titulaires, et les deux joueurs se sont particulièrement illustrés pendant cette rencontre. Le Brésilien a inscrit un doublé et l’Argentin un but. Le duo a surtout fait preuve d’énormément de complicité dans le jeu. Il n’en fallait pas moins pour faire exploser Twitter. Pour beaucoup de fans du PSG et des deux superstars, ils sont de retour à leur niveau de 2015, année où ils ont remporté la Ligue des Champions ensemble avec le maillot du FC Barcelone.